Komentář Petra Peška: Restrikce, rozum a riziko | E15.cz

Šlo to samozřejmě udělat ještě lépe. Třeba nenechávat všechny napnuté až do neděle v očekávání, zda budou moci v pondělí otevřít či ne. Ale aspoň tak.

Navíc se dá jako vysvětlení této nejistoty do určité míry přijmout i čekání na aktuální víkendová data, jakkoliv měl systém PES zajistit předvídatelnost celého systému. Ale třeba se prostě vláda jen snaží být pružná. Je tu prostě zjevný politický, společenský i ekonomický tlak. Vzdorní restauratéři jako například ten v pražské hospodě Šeberák či ilegální party v Anenské taktéž v metropoli. A to byly jen špičky ledovce.

Navíc tu byla stále méně udržitelná situace, kdy malé provozovny jako prodejny obuvi musejí zůstat zavřené, zatímco podobné zboží mohou nabízet velké řetězce. O diskutabilních výjimkách jako těch pro obchody se střelnými zbraněmi či psí salony nemluvě. Nejen opozici poskytovala tato zvláštní situace příležitost ke zpochybňování vládní strategie v boji s koronavirem. Jistým pozitivem snad bylo snad jen to, že to v pochmurné krizové době bylo zdrojem různých vtipů.

Rozvolnění restrikcí, které vstupuje v platnost ve čtvrtek – a pro další žáky a studenty škol následující pondělí – hlavně narovnává podnikatelské prostředí. A zároveň by mělo „upustit páru“ z rostoucího vzdoru proti koronavirorovým opatřením. Něco se dá potlačit, dokonce i za spektakulární účasti těžkooděnců. Vláda si je ale je moc dobře vědoma, jaké společenské a hlavně politické důsledky by to mohlo mít. Ani teď to nebude jednoduché. Dál platí limity pro počet lidí v obchodech. Restaurace pojedou na poloviční kapacitu, navíc s omezením čtyř lidí u stolu. I když i s tím si nepochybně dokáže česká tvořivost poradit.

Vláda šla s uvolněním opatření do určitého rizika. Situace se sice zlepšuje, ale nikoliv v celé republice. Epidemie je na ústupu v Praze a pár dalších krajích, jinde je naopak situace stále špatná. Své kromě výše zmíněného tlaku asi sehrál roli i adventní čas. Pro lidi - zákazníky - je to čas intenzivních nákupů a předvánočních večírků. Pro obchody, provozovatele restaurací i služeb, zase obecně zlatá doba tržeb, po koronavirovém půstu šance na alespoň nějaké spravení chuti po měsících výpadků. I to zjevně brala vláda v potaz.

Schválené změny jako celek působí jako uměřené rozhodnutí přijaté s rozumnou mírou rizika. Byť ani to nebude samozřejmě „zadarmo“, tedy co se politického využití týká. Jednak se dá čekat, že to od lidí - voličů přinese spíše pozitivní reakce. Pokud se tedy situace s epidemií hned zase nezvrtne. Je to ale samozřejmě i jistá páka na opozici. Jednak to otupí její kritiku. Navíc má teď vláda po ruce další argument pro prodloužení nouzového stavu – ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček hned včera naznačil, že by to mělo být do konce roku.

Každopádně se dá říct, že po restriktivním pravidlu 3R – tedy ruce, roušky a rozestupy – přichází i uvolňovací obdoba. Tedy „rozvolňování, riziko a rozum“. Tak snad to vydrží alespoň pár dnů…