Vláda se topí v pivu - komentář Petra Peška | E15.cz

Kdysi se říkalo, že vláda, která zdraží pivo, padne. Snížením DPH na točené pivo jako by se nynější garnitura chtěla vydat opačnou cestou. Chce posbírat pár politických bodů a provládnout se do dalšího období. Byť spíše než na zákazníky míří úleva na provozovatele restaurací, kterým měla kompenzovat jiná příkoří. Od EET přes kontrolní hlášení po množství všemožných kontrol.

Jak se ale nyní ukázalo, výsledkem bude hlavně zmatek. Na pivo se budou vztahovat všechny tři sazby DPH podle toho, v čem a kde se prodává, zda ho žíznivec zkonzumuje na místě, či si ho odnese domů a jestli půjde o chmelový mok alkoholický, či nealkoholický. Různé přehledy variant, diagramy a grafy baví sociální sítě a nechávají vynikat lidovou tvořivost. Opozice toho pochopitelně využila, aby poukázala na nekompetentnost vládního počínání.

Snížení DPH u točeného piva způsobem, k němuž přistoupila vláda, je bezpochyby nedomyšleným krokem. A jakkoli jde o jednu dílčí záležitost, dá se na ní ilustrovat mentalita současného kabinetu.

Předně je to řešení daňově nesystematické. Místo toho, aby typů DPH ubývalo a postupně se přibližovaly k ideální jediné sazbě, se jde opačným směrem. Řeč nemůže být ani o narovnávání podnikatelského prostředí, kterým se vláda ráda ohání. Proč má pivo jinak danit stánkař a jinak provozovatel restaurace? Jen se ukazuje, že ono vzývané narovnávání je jen slovní pomůckou pro prosazení jindy spíše nepopulárních opatření.

Zcela neobstojí ani zdůvodnění, že nižší DPH má provozovatelům restaurací kompenzovat náklady na EET a další vládní nápady. Jistě, zlevnění točeného piva se asi čekat nedá, takže finanční prospěch z nižší DPH budou mít hlavně hospodští. Citelněji by jim ale pomohly spíše byrokratické úlevy od všemožných evidencí, výkazů, hlášení a kontrol.

Zapadnout by neměl ani další efekt. Vláda daňově podporuje konzumaci alkoholu, byť „jen“ piva. Mimochodem čím že argumentovala při nedávném zvyšování spotřebních daní na alkohol a tabák? Nebyla to náhodou snaha omezit jejich konzumaci a podpořit kondici národa?

A konečně je tu obvyklý populistický rozměr báječného pivního nápadu. Jak už bylo výše naznačeno, pivo je oblíbenou zábavou mnohých z „dolních deseti milionů“. Tak proč jim neukázat, že ti nahoře na ně myslí. I když většina to na peněžence nepozná. Vládním stranám ale stačí, pokud to ony samy poznají u voleb. Zjednodušení daní, skutečné narovnání podnikatelských podmínek, opravdová pomoc živnostníkům a podnikatelům nejen v oblasti stravování… to všechno třeba někdy příště.