Komentář Petra Peška: Vládní střídání na obzoru | E15.cz

Máme už tedy počítat s výměnou osazenstva Strakovy akademie? A co může ještě politický projekt premiéra Babiše zachránit?

Mluvit o trendu a vůbec brát průzkumy veřejného mínění příliš vážně není namístě. Příkladů z nedávné minulosti je habaděj. Nicméně zavírat oči před vývojem posledních měsíců by také nebylo dobré.

Koneckonců nezavírají je ani Piráti se Starosty a nezávislými (STAN). Už chystají stínovou vládu, respektive „vládní tým“. Zahrnovat má stranické i nestranické experty v jednotlivých rezortech, více se prý dozvíme do měsíce. A pozadu nebude určitě chtít zůstat ani druhá opoziční koalice tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, které nedávné průzkumy přisuzují třetí místo.

Shodného toho ale průzkumy obou agentur – nově Medianu a předtím Kantaru CZ – mají víc. Jednak z obou vyplývá, že by obě opoziční koalice spolu dohromady daly ve sněmovně nadpoloviční většinu. Neboli že by hnutí ANO nezachránily ani možní partneři, a to ani při trochu divoké představě spolupráce s KSČM a SPD. A také že by za sněmovními branami zůstala ČSSD.

Pak jsou tu odlišnosti. Tou hlavní je rozdíl mezi tandemem Piráti–STAN a hnutím ANO. Podle úterního Medianu jsou to tři procentní body, což je pro Andreje Babiše pořád hratelné. Skeptičtější je vůči němu Kantar CZ. Ještě v polovině února mu také vyšel rozdíl mezi hnutím ANO a koalicí Piráti–STAN tři procentní body, o měsíc později už to bylo dokonce 12. Což ale opět zavdává příčinu k pochybám o přesnosti podobných sond.

Dost ale čísel a průzkumů. Hlavní roli pochopitelně hraje, jaká je a bude politická realita. Události kolem koronavirové krize a jejího zvládnutí – či nezvládnutí – zjevně dostaly současnou vládní koalici v čele s ANO do defenzivy. Lidé opatřením přestávají věřit, což potažmo znamená i nedůvěru v kabinet jako takový.

Navíc opět začínají zlobit komunisté, kteří vládu drží u moci a občas i pod krkem. Vyhrožují, že podporu stáhnou, což je možné vidět třemi prolínajícími se pohledy. Buď jako obvykle licitují či spíše vydírají splněním svých požadavků, anebo se chtějí zviditelnit, což se hodí před volbami i odkládaným výběrem nového stranického vedení. A nedá se vyloučit, že do toho opravdu takříkajíc hodí vidle.

Pro premiéra Babiše by to byl problém – stejně jako případný, už snad tisíckrát „zvažovaný“ odchod ČSSD –, ale ne neřešitelný. Buď by to v klidu a nerušeně dotáhl do voleb, anebo v extrémním případě by vznikla nějaká prezidentská „úřednická“ vláda a on by mohl podobně jako před minulými volbami dělat ublíženého. Když si k tomu připočteme vysněné zlepšení koronavirové situace, na dnešní průzkumy by se dalo zapomenout.

Proti němu ale hovoří takzvaný bandwagon effect (česky se to někdy překládá jako „stádový efekt“). Neboli že někteří jedinci slepě následují ostatní. Mezi voliči existuje nemalá skupina těch, kteří volí předpokládaného vítěze. A jakmile jim průzkumy naznačí, že se do čela prodral někdo jiný, dají mu svoji podporu, a tím tento vývoj podtrhnou.

A který z voličských pudů zvítězí? To se dozvíme už jen zhruba za půl roku.