Volební epidemie - komentář Petra Peška | E15.cz

A stejně tak nemá být tabu žádné důležité téma, a to ani nynější epidemie. Není to nic mimoběžného nebo cynického. Nejde totiž ani tak o samotný koronavirus, ale hlavně o schopnost státu se s ním vypořádat. I když premiéru Andreji Babišovi se to pochopitelně moc nelíbí, jak si posteskl v rozhovoru pro MF Dnes: „Nejhorší je, co se nám mohlo stát s COVID-19, že se zpolitizoval.“ Což je samozřejmě nesmysl, tedy co se politických dopadů týká.

Za to, že nová vlna epidemie přišla právě v předvolebním čase, nikdo nemůže. Ani vláda, ani opozice. Ti první ale nesou zodpovědnost a ti druzí na přijatá opatření – ať už správná, chybná, anebo zmatečná – reagují. „Je to politikum, opozice nás neustále napadá, co jsme měli a neměli udělat,“ posteskl si dál premiér.

Ano, je to politikum, je to tak správné a logické. A není to jen opozice, která to „politizuje“. Co jiného byla předvolební výměna na ministerstvu zdravotnictví? Co jiného bylo posílání ochranných prostředků a finančního přilepšení vybraným skupinám obyvatel? Co jiného byly vnitrokoaliční půtky ohledně obnovy Ústředního krizového štábu? Příkladů by se našlo víc.

V souvislosti s nynějšími volbami ale bude samozřejmě rozhodující, zda a jaký to na ně bude mít vliv. Na první pohled by měl být minimální. Krajské samosprávy mají omezené možnosti, jak s epidemií bojovat, o Senátu nemluvě. Navíc jde o celostátní, centrální téma. Jenže, jak známo, i ta zvláště v krajských volbách rezonují, viz někdejší boj o třicetikorunový poplatek u doktora.

Mezi lidmi roste v poslední době nedůvěra k restrikcím, a to i vzhledem k občas zmatečnému postupu vlády. Tento podvědomý pocit se může projevit u volebních uren, což premiér Babiš moc dobře ví. Je to nejspíš i jedním z důvodů, proč nyní veřejnosti „předhazuje“ nového ministra zdravotnictví, epidemiologa a plukovníka Romana Prymulu. U nepopulárních opatření je dobré zůstat v pozadí, k úspěchu se dá vždy přihlásit.

Naopak do karet může nynější vládě hrát vzbuzování pocitu, že ona jediná je schopna situaci zvládnout, byť s občasnými chybami. Oběma koaličním stranám přitom jde o hodně. Hnutí ANO by tentokrát chtělo v krajích uspět nejen co do počtu hlasů, ale více i při vytváření koalic. Jeho protivníci zase budou doufat, že se mu vymstí aféry v Brně či ve Středočeském kraji. Boj o Senát ANO opět odepsalo.

Sociální demokraté se zase pokusí na obou volebních frontách zabránit ještě většímu pádu, což by mohlo nepřímo ovlivnit i jejich vládní pozici.

Opozice si pak testuje různá spojenectví. ODS doufá, že i díky tomu se jí podaří obsadit alespoň jeden hejtmanský post. Piráti si v krajských volbách naopak věří natolik, že ve většině regionů jdou sami. STAN by zas mimo jiné rád v Senátu výrazněji promluvil do volby nového vedení. To jen namátkou.

Témat se nabízí řada, nemluvě o rozcvičce na nadcházející sněmovní a další volby. Volit se ale půjde ve stínu koronavirové krize. Volby tak budou vlastně i referendem, jak vláda nynější epidemii zvládá. Nebo nezvládá.