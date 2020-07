Kandidáti do krajů 2020: Seznam kandidátů a krajů pro krajské volby | E15.cz

Krajské volby v České republice jsou naplánovány na 2. a 3. října 2020. Společně s volbami do krajských zastupitelstev se konají i volby do třetiny Senátu. Krajští zastupitelé jsou voleni ve 13 krajích mimo hlavní město Prahu. Kandidáty musí strany přihlásit nejpozději do 28. července 2020.