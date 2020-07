Komentář Roberta Maleckého: My nic, my muzikanti | E15.cz

Nemusí být člověk znalec ústavy a přilehlých zákonů, aby tušil, že správná je první odpověď. Ve věci koronavirových opatření to ostatně správně tvrdil i premiér Andrej Babiš, který se k plné odpovědnosti přihlásil v televizním projevu už koncem března: „Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření. A beru na sebe plnou politickou odpovědnost,“ řekl tehdy.

O čtvrt roku později zde najednou máme jiného Babiše, přesněji jakýsi jeho klon, Jekyllova Hyda: „Všechna rozhodnutí ohledně viru dělali epidemiologové. Dělali hygienici. Nedělala to vláda. Vláda to schvalovala,“ říká člověk nápadně podobný premiéru Babišovi ve videovzkazu známém též jako Čaulidi. Co se stalo?

Dvě věci. Předně se poněkud proměnila epidemiologická situace a Karvinsko představuje problém, který Česku kazí mezinárodní renomé a přístup do některých zemí. Na to jsou čaulidi hákliví – jde přece o jejich dovolenou. Marketing především, a tak je třeba najít viníka. Mohli bychom jej hledat kdesi mezi vlastníky ostravsko-karvinských dolů, ale to bychom také mohli rychle dojít až k ministerstvu financí a vůbec by to pro vládu nebylo hezké vysvědčení. Proto zlí hygienici, kteří nejspíš na vládu nosili falešné papíry a na jejich základě ministři kývali, zastavovali ekonomiku a vůbec zemi přivedli na pokraj kolapsu.

Čímž se dostáváme ke druhé změně. Pomalu přichází čas volební kampaně. Je tu ta letošní, směřující ke krajským volbám, na niž plynule naváže ta „velká“, sněmovní. U hnutí ANO s jeho kontinuální kampaní vlastně nenajdeme rozdíl. Premiér Babiš a jeho superministři zjevně už ve fázi horké kampaně jsou, objíždějí kraje, vysazují raky, slibují dálnice a podobně. Vědí, že rozhodující bude podzim, kdy se naplno projeví ochlazení ekonomiky, abychom použili co nejmírnější termín.

Obrat Babišovy rétoriky ukazuje, co můžeme v nadcházející kampani čekat. Žádný postoj není tak pevný, aby se nedal později změnit. Jde o politický marketing, ne o pravdu nebo nějakou postojovou konzistenci. Co může být v marketingu využito, využito (a zneužito) bude.

Obavy z budoucích nálad obyvatelstva musejí být ve volebních štábech značné. Tak velké, že je na Babišovi znát obrovská nervozita. Když internetová média – namátkou Seznam Zprávy, Info.cz nebo Echo24 – na Babišův odklon upozornila, zaútočil na ně a na Twitteru je označil za hatery a „webísky“. Strategie je zřejmá – vedle hygieniků a epidemiologů budou za hlavní viníky označena zlá média.

Ta internetová, která nepatří do Babišovy mediální stáje, mu stejně nejsou nakloněna a jejich čtenáři nepatří mezi ty, na které bude Babiš v kampani cílit. A naopak „jeho“ nynější voličské skupiny rozhodně patří k těm, komu je narativ o zlých zaprodaných médiích snažících se očernit skvělou práci vládní sestavy přece jen bližší. Čeká nás horké léto a po něm paradoxně ještě horčejší podzim a zima. Máme se na co těšit.

Autor je komentátor serveru HlídacíPes.org