Komentář Roberta Maleckého: Posel Rychetský | E15.cz

„Ústavní soud není součástí holdingu Agrofert. Ústavní soud je nezávislá soudní instituce,“ řekl v Českém rozhlase předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský na adresu premiéra Andreje Babiše. Stále ještě sledujeme dozvuky nálezu, kterým soud zrušil část volebního zákona a vyzval politickou reprezentaci k rozdání nových karet.

Nyní už známe tři podstatné náležitosti výroku, který zarmoutil Miloše Zemana a rozlítil Babiše i jeho ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. Víme, že práce soudci zpravodajovi Janu Filipovi skutečně nešla příliš od ruky a že ho Rychetský musel upomínat. Máme také za potvrzené, že podezřele brzké vyhlášení voleb prezidentem mělo skutečně souvislost s očekávaným verdiktem soudu, který prolákl ven.

A taky víme, že původně nenápadné stížnosti skupiny senátorů z roku 2017 málokdo dával velké šance, dokud Pavel Rychetský v rozhovoru pro Echo24 nenaznačil, že nás čeká něco výjimečného. Teď tady máme, aspoň co do vnějších rysů, velmi podobnou situaci. Týká se znovu stížnosti skupiny senátorů, tentokrát na vyhlašování nouzového stavu, a znovu nám k ní určitá vodítka poskytuje Rychetský ve zmíněném rozhovoru pro Český rozhlas.

„To otevírá prostor, aby se Ústavní soud zabýval otázkou, jaké jsou kompetence vlády, když je vyhlášen nouzový stav,“ říká předseda soudu a pokračuje: „Pro nás je to svým způsobem oživení, když nemusíme jen odmítat a můžeme se začít zabývat tak závažnou věcí, jako je současná situace. Jsme svědky střetu dvou ústavně chráněných hodnot. Na jedné straně je ochrana veřejného zdraví. Na druhé straně je tady svoboda jednotlivce, a ta opatření do ní zasahují.“

Připomeňme, že Ústavní soud dostává podobných podnětů dost. Většinou je ovšem odmítá, neboť přicházejí od „nelegitimovaných subjektů“, v tom je nyní situace jiná. Skupina senátorů nepochybně legitimována je. Koncem listopadu to byl opět Rychetský, kdo v České televizi některá jarní opatření kritizoval: „V jednom okamžiku (vláda) zavřela hranice a nikdo nesměl vycestovat z České republiky. Tak to je absolutně protiústavní. Vláda může v té krizové situaci zavřít hranice, ale pro návrat nebo pro příjezd do země.“ Ústavní soud byl tehdy kritizován, že taková slova přicházejí pozdě, tím spíš, když na jaře, v době, kdy opatření platila, o nich z formálních důvodů jednat odmítl.

Situace je tedy jiná, opět se ale nabízí otázka, zda rozhodnutí Ústavního soudu nepřijde pozdě. Ve věci voleb to bylo po třech letech od podání, navíc vlastně vyprovokovaně – zmíněným zásahem prezidenta Miloše Zemana. I na to má nyní Pavel Rychetský odpověď. „To není jednoduché rozhodování, ale mohu vás i posluchače ubezpečit, že to nebudeme odkládat tři roky, rok ani pět měsíců. Rozhodneme velmi rychle,“ slibuje.

Máme se tedy nač těšit a můžeme se na to těšit brzy. Tři nebo pět měsíců, to není v naší realitě žádná doba. Dvakrát se vymění ministr zdravotnictví, vláda slíbí tři čtyři kampaně na očkování a bude to. Ústavnímu soudu lze možná vyčíst jistou těžkopádnost vyplývající z dobrých, konzervativních pravidel. Ale je třeba mu přiznat, že součástí holdingu rozhodně není.