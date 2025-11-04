Duševní zdraví jedinců je podmínkou odolnosti celé společnosti, říká Katarína Strýčková z Uniqa
Máloco má ve společnosti takovou váhu jako dobré mezilidské vztahy. Jak potvrzuje Sustainability & CSR Expert finančního domu Uniqa Katarína Strýčková, stejný závěr vyplývá také z velkého průzkumu této společnosti na téma rodina. Mezilidské vztahy ale procházejí vývojem a také různými zkouškami. „Aby společnost byla odolná a soudržná, musí řešit i potřeby těch, kteří na to sami nestačí,“ říká v podcastu Trendy v udržitelnosti, který vzniká ve spolupráci e15 a projektu [ta] Udržitelnost.
Když před nedávnem ve společnosti Uniqa spouštěli velký průzkum na téma Češi a vnímání rodiny, možná ani netušili, jak úzce může být toto téma spojeno s udržitelností. Výsledky průzkumu realizovaného ve spolupráci s agenturou NMS na vzorku více než 2000 Čechů byly zveřejněny letos v květnu a pro finanční dům se staly cenným zdrojem informací.
„Chtěli jsme lépe rozumět společnosti, ve které působíme. Proto jsme průzkum zaměřili na to, jak Češi a Češky vnímají rodinu – v jejích různých podobách. Získaná data jsme poskytli i ostatním a sami s nimi dál pracujeme, mimo jiné v oblasti společenské odpovědnosti, tedy v 'S' části ESG,“ říká Strýčková.
Podpůrný ekosystém pro jednotlivce i rodiny
Témata spojená se společenskou odpovědností bývají ve firmách někdy opomíjena. Uniqa se je naopak snaží dostávat do popředí pozornosti. Příkladem jsou její projekty v oblasti duševního zdraví nebo osvěty v paliativní a hospicové péči.
„Když jsme se před lety začínali oblasti společenské odpovědnosti věnovat, bylo toto téma zcela okrajové. Byznys, v kterém působíme, z podstaty souvisí s lidským zdravím, bezpečím, ochranou majetku. Už tehdy jsme si všímali, a od té doby se to určitě nezlepšilo, že duševní zdraví je obrovské téma, a tak jsme ho pojali jako své ústřední,“ vysvětluje Strýčková.
CSR strategie Uniqa staví na myšlence podpůrného ekosystému pro jednotlivce i rodiny. „Rodina je pro většinu lidí místem přijetí a bezpečí. Když se člověk potýká s problémem, prvním krokem bývá o něm mluvit – a nejlépe právě v blízkém a bezpečném prostředí,” říká Strýčková. Dalším krokem je podle ní odborná pomoc, kterou zajišťují partneři z neziskového sektoru – v Česku například Linka bezpečí, mobilní hospic Cesta domů nebo Fórum mobilních hospiců, na Slovensku Liga za duševní zdraví či Nadace pro děti Slovenska.
Důkaz, že to jde
Tady lze opět nalézt paralely se zmíněným průzkumem na téma rodina. V něm totiž lidé uváděli, že největší obavu mají z neschopnosti postarat se o nemohoucí členy rodiny. Psychický nápor spojený s takovou činností je obrovský.
„Péče o nemohoucího, ať je to vážně nemocný člověk, senior či třeba zdravotně znevýhodněné dítě, představuje zátěž 24 hodin 7 dní v týdnu. Nemá to konce a ti lidé – většinou ženy – ani nemají komu říct, že už nemohou. Tady musí nastoupit společnost. Lidé tvoří rodiny a rodiny tvoří společnost. Aby společnost byla odolná a soudržná, musí řešit potřeby těch, kteří na to sami nestačí. Tady Uniqa pomáhá a bude v tom pokračovat,“ slibuje Strýčková.
V této souvislosti stojí za zmínku, že pojišťovna též podporuje a oceňuje konkrétní zaměstnance sociálních podniků. Při tom sleduje též konkrétní inspirativní lidské příběhy.
„Ne vždy je největším problémem nedostatek peněz. Podstatné jsou lidské vztahy, jak je navazujeme a udržujeme. Proto tímto oceněním podporujeme lidi v sociálních službách, kteří zvládají i ty nejtěžší situace, v nichž by mnozí z nás rezignovali. Jsou dokladem toho, že to jde, ne, že to nejde, a že lidé v takové situaci nikdy nejsou úplně sami,” říká manažerka finančního domu Uniqa.
Co dalšího odhalil velký průzkum na téma rodina? Co bude podle hosta podcastu v příštích dekádách „držet svět pohromadě“? A na co se zaměřuje projekt Buďme přítomní? I to se dozvíte v podcastu Trendy v udržitelnosti.