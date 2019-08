Komentář Roberta Maleckého: Válka o státní zástupce | E15.cz

Pomalu končí srpen, je čas vrátit se k předprázdninové agendě. Pro ty, kdo by snad pro letní radovánky dokázali pozapomenout, připomeňme si jeden z výkladů, který provází boj o budoucí podobu státního zastupitelství: „Zlá“ ministryně spravedlnosti Marie Benešová chce vymést „hodné“ státní zástupce, kteří mají na své straně statisíce demonstrantů. Někde v pozadí se vznáší obvinění, že Benešová přišla především zamést kauzy předsedy vlády. Velkolepé představení se ovšem na tomto pódiu hraje i v těchto dnech.

Namátkou: O nejvyšším státním zástupci Pavlu Zemanovi Benešová tvrdí, že je paranoidní, žalobci místo práce dělají osobní P. R., pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová se motá do politiky. To jsou silná slova, jakkoli na nich dokážeme najít toho šprochu.

Když minulý týden daňová kobra posbírala po republice 22 lidí, v médiích nastalo třeštění. „Případ dozoruje tým Lenky Bradáčové,“ hlásil server Neovlivní.cz a výkřik po něm nekriticky převzala další velká média. Co na tom, že je to nesmysl a zákon nic takového nezná a neumožňuje. Případ samozřejmě dozoruje konkrétní státní zástupkyně, jmenuje se Dagmar Pětníková a médiím své prohlášení poskytla. Jenže to nezní tak skvěle, jako když se v podstatě běžné daňové agendy ujímá sama paní vrchní. V takové atmosféře neznějí slova Marie Benešové o P. R. státních zástupců nijak nadneseně.

Nynější spor o novelu zákona o státním zastupitelství, kterou dokončuje Marie Benešová, se tváří jako boj o nezávislost soustavy. Sami žalobci se cítí být součástí justice, dokonce v tomto směru navrhují změnit ústavu.

Není to ledasjaký detail: pokud by se státními zástupci bylo zacházeno jako se soudci, znamená to mimo jiné nové desetileté mandáty pro špičky soustavy – Pavla Zemana, Lenku Bradáčovou, Ivo Ištvana.

Počítejme: zákon nezačne platit dřív než v roce 2020, Bradáčová tou dobou oslaví osm let ve funkci, Zeman devět, a Ištvan dokonce devatenáct. Přičtěme k tomu nové desetileté mandáty a dostáváme se na kariéry pokrývající většinu aktivního profesního života. Marie Benešová logicky takové prodloužení odmítá a je třeba mít pro její odpor pochopení.

Otázka, zda chceme, aby dejme tomu Ištvan strávil ve funkci skoro 30 let, je zcela relevantní. Méně jasné už je, kdo by na ni měl odpovědět. Vláda, ministerstvo spravedlnosti? Nebo snad sama soustava, ať už prostřednictvím nejvyššího státního zastupitelství, nebo dokonce stavovské samosprávy, jak by se asi líbilo některým žalobcům?

V tuto chvíli to vypadá, že rozhodovat budou poněkud zastřeně poslanci, senátoři a prezident. Klíčová otázka budoucnosti Bradáčové a spol. je totiž ukryta do zmíněné novely. To je třeba mít na paměti, až se v příštích týdnech bude zase mávat nezávislostí. Jde o funkce.

Autor je komentátor serveru HlídacíPes.org