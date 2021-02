Výměna kádrů - komentář Roberta Maleckého | E15.cz

Pro mladší ročníky: Ivan Pilný byl v letech 2013 až 2017 poslancem. Byl dokonce předsedou sněmovního hospodářského výboru. V květnu 2017 se stal ministrem financí, když v Sobotkově vládě nahradil právě předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Přesto dokážeme tvrdit, že zpráva o jeho konci v hnutí je především informací pro veřejnost, neboť Andrej Babiš o existenci Ivana Pilného neměl do včerejšího dne širší vědomost, pokud ji vůbec kdy měl.

Ano, tušíme správně, řeč je o poměrech v hnutí ANO coby řádného, demokraticky spravovaného politického subjektu, a nikoli odnože koncernu Agrofert, v tuto chvíli z utilitárních důvodů zaparkovaného ve svěřenských fondech.

Možná neuškodí, když si připomeneme některá jména. Jen pozor, seznam bude dlouhý: Adriana Krnáčová, Petr Vokřál, Pavel Telička, Lukáš Wagenknecht, Simona Hornochová, Sabina Slonková, Dan Ťok, Antonín Prachař, Kristýna Zelienková, Martin Komárek, Martin Stropnický, Robert Pelikán, Petr Stuchlík, Jiří Zlatuška, Karla Šlechtová. Výčet by stačil na sestavení docela slušné vlády, minimálně vzhledem k tomu, co má Babiš aktuálně k dispozici za kádry. Jen u Karly Šlechtové bychom se přimlouvali, aby to vzal raději psík Rambohafík.