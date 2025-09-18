Rohlík dvojitým jednorožcem. Hodnota firmy dosáhla dvou miliard eur, Čupr se chystá na burzu
Rohlík ve čtvrtek zveřejnil kompletní účetní závěrku za uplynulý finanční rok, který skončil na konci dubna. Jak už jeho zakladatel Tomáš Čupr předeslal v srpnu, celkové tržby skupiny překonaly 1,1 miliardy eur, v přepočtu přes 27 miliard korun, hrubý zisk skupiny stoupl na 389 milionů eur, necelých deset miliard korun. Čupr zároveň uvedl, že hodnota společnosti nyní činí lehce přes dvě miliardy eur, tedy více než 48 miliard korun, čímž se Rohlík stal dvojitým jednorožcem.
Svojí hodnotu si skupina nechává nezávisle posuzovat dvakrát do roka. „Spekulace o hodnotě Rohlíku respektuji. Loni v červnu jsme dostali investici a hodnota skupiny tehdy činila 1,65 miliardy eur. Od té doby máme navíc nové partnerství s Amazonem," uvedl Čupr k rostoucímu ocenění skupiny.
Časté debaty o tom, jaká je valuace společnosti, podporuje hlavně zadluženost firmy. Její čistý dluh činil na konci uplynulého finančního roku téměř 178 milionů eur, tedy přibližně 4,3 miliardy korun, o rok dříve byl 153 milionů eur, zhruba 3,7 miliardy korun.
Roční ztrátu nicméně Rohlík lehce snížil. Ve finančním roce končícím 30. dubnem minulého roku činila 94,4 milionu eur, asi 2,3 miliardy korun, o rok později byla o necelé dva miliony eur nižší. Právě ztrátovost může při oceňování představovat problém. „Oceňovat ztrátovou firmu je velmi obtížné, a valuace proto stojí pouze na předpokladech budoucího růstu, které se mohou, ale nemusejí naplnit,“ řekl již dříve pro e15 portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler.
Příští rok profit, potom možná burza
Čupr nicméně očekává, že v příštím roce již bude skupina profitabilní. Podle něj by toho bylo možné dosáhnout i dříve, ale za cenu pomalejšího růstu. Ten nyní Rohlík soustředí hlavně do Německa. „Kdybychom nerostli takhle rychle, jsme profitabilní dřív. Ale být malý v Německu mi nedává žádný smysl," doplňuje.
Rohlík se zároveň připravuje na vstup na burzu. K němu by prý mohlo dojít v roce 2027, roli však podle Čupra bude hrát řada faktorů. „Je to o tom, v jaké kondici budou trhy na IPO (první veřejná nabídka akcií, pozn. aut.). Konzervativní trhy v zákaznickém segmentu chtějí tu firmu vidět ještě v trochu lepší kondici, což by mohlo být příští rok, tím pádem je vstup na burzu reálný v roce 2027, když ale trhy budou v kondici," komentuje.
Zákazníci si na Rohlíku objednali celkem v minulém fiskálním roce 17,5 milionu zásilek, což znamená, že přibližně každé dvě sekundy obdržela společnost jednu novou objednávku. Podle skupiny bylo zároveň 97 procent z nich doručeno zákazníkům včas.
Technologie jako cesta ke globální expanzi
V budoucnu se chce skupina zaměřit hlavně na technologie. Letos v červnu proto vznikla firma Veloq, jejímž prostřednictvím chce Čupr nabídnout svou interní logisticko-technologickou platformu ostatním maloobchodním společnostem.
„Posouváme se z retailu do technologického hráče. Je to pro nás cesta, jak pomocí softwaru expandovat de facto globálně. Mise Veloqu je pomoct ostatním retailerům, aby měli stejně dobrou propozici jako Rohlík,“ vysvětluje Čupr s tím, že první kontrakt pro Veloq se už rýsuje, detaily však sdělit nemůže.
Systém, který Veloq nabízí, stojí v přepočtu kolem 700 milionů korun, konkurenční jsou podle Čupra klidně pětkrát dražší. Má přitom umět zhruba 80 procent toho, co jeho výrazně dražší konkurence. Právě to má být do budoucna jeho konkurenční výhoda.
Další položkou, do které Rohlík ve velkém investuje, jsou sklady a jejich technologická vyspělost. Ke konci fiskálního roku jich měl 11, z toho šest plně automatizovaných. Další se chystá otevřít ve Vídni, který bude tím vůbec nejmodernějším.