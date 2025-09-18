Městské SUV od 619 tisíc i větší hybridy. Čínský gigant z Wu-chu si jde pro peníze Čechů
Čínská automobilka Chery stupňuje ofenzivu na českém trhu. Po uvedení svých značek Omoda a Jaecoo ze začátku tohoto roku nyní začala nabízet i své modely Chery Tiggo. V Česku i celé Evropě se čínským značkám expanze daří, jejich tržní podíl postupně dál roste.
V Česku nabídne Chery tři modely SUV: nejmenší městský Tiggo 4 bude k mání pouze v hybridním provedení s cenou od 619 tisíc korun. Větší Tiggo 7, které je zhruba o sto tisíc korun dražší, a Tiggo 8 nabídne ve spalovací verzi i jako hybrid. V příštích měsících přibude i vlajková loď Tiggo 9.
Automobily Chery bude v Česku oficiálně distribuovat společnost Astana Motors. S Chery spolupracuje od roku 2021 a udělala z ní nejprodávanější čínskou značku v Kazachstánu. K úspěchu vedlo mimo jiné vybudování rozsáhlé sítě dealerství, o které se budou oba partneři pokoušet i v tuzemsku. Na tiskové konferenci to oznámil ředitel dovozce Astana Motors Czech František Švec.
Ačkoliv má Chery výrobní závod ve Španělsku a Kazachstánu, vozy pro český trh budou vyráběné v Číně. Odtud budou mimo jiné na lodích putovat až do centrálního skladu společnosti Helicar v Měšicích u Prahy. Vozy Chery budou k mání na deseti prodejních místech, do konce roku má přibýt dalších šest prodejen, z toho dvě v Praze. Kromě Česka má zastoupení nebo je brzy otevře v patnácti evropských zemích, chystá i vstup do Německa a Francie.
Čínská automobilka Chery vstupuje do Česka
Čínské značky si v Evropě postupně budují čím dál silnější pozici. V první polovině letošního roku už téměř zdvojnásobily svůj společný tržní podíl na rekordních více než pět procent. Například Mercedes-Benz držel jen nepatrně více, 5,2 procenta. Na meziročním zvýšení prodejů čínských značek o 91 procent má hlavní podíl pět značek: BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor a Xpeng. Například BYD zvýšila prodej o 311 procent na 70 500 automobilů. Její model Seal U byl spolu s Volkswagenem Tiguan nejprodávanějším plug-in hybridem v Evropě v červnu a třetím za pololetí.
Je možné, že část zákazníků Číňané přebírají mimo jiné i koncernu Stellantis, jehož tržní podíl se v pololetí propadl z necelých sedmnácti na patnáct procent. Druhý nejvyšší pokles – z 2,4 na 1,6 procenta - zaznamenala Tesla.
Na český trh už vstoupila řada čínských značek. Z pohledu dosavadních prodejů nezáří, postupně si ale budují pozici k dalšímu růstu. K nejambicióznějším patří zmíněná BYD, loni sedmá největší automobilka světa, která si slavnostní ceremoniál v pražském Fóru Karlín odbyla v dubnu. Uvedla dvojici elektromobilů Sealion 7 a Seal a plug-in hybrid Seal U DM-i. Do konce tohoto roku hodlá otevřít třicet poboček, z toho třetinu v hlavním městě. Pomáhá jí v tom partner Louda Auto, jeden z největších prodejců škodovek a vozů Hyundai v Česku.
Značky Omoda a Jaecoo, které patří do čínské automobilky Chery, se v Česku představily už začátkem tohoto roku. Na trh přivedly modely Omoda 5 včetně plně elektrické verze a Jaecoo 7. Postupně rozšiřují síť dealerství, od září jich je už 21 včetně autorizovaného servisu. Během půl roku tak vybudovaly síť, která pokrývá takřka celou zemi.
„Dealeři vidí, jaký je o značky Omoda a Jaecoo zájem, oceňujeme jejich proaktivní přístup. Určitě k tomu přispěla i naše televizní kampaň na model Omoda a rozsáhlé marketingové aktivity, které značku rychle dostaly do povědomí veřejnosti,“ uvedl Jakub Kučmaš, manažer prodejů značky v Česku.
V Česku expanduje také Xiaopeng, na zahraničních trzích vystupující jako XPeng. Zákazníky oslovuje výhradně elektromobily, konkrétně dvojicí SUV modelů G6 a G9 a sportovním sedanem P7.
Asi nejvíce se v Česku daří MG. Kdysi slavná britská značka dnes spadá pod čínský státní koncern SAIC. Nabízí jak benzinová, hybridní, plug-in hybridní, tak i čistě elektrická vozidla. V Česku loni udala 4311 vozů, meziročně o polovinu více, a stala se tak třináctou nejprodávanější značkou, vyplývá z dat Svazu dovozců automobilů. Letos prodeje dál zvyšuje, konkrétně o čtvrtinu na 3351 registrovaných vozidel do konce srpna. Byla tak dvanáctou nejprodávanější značkou v Česku.
VIDEO: První vozidla Chery dorazí do Česka