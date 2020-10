Kellnerova nová Nova - komentář Viliama Bucherta | E15.cz

Televize Nova se stala přes společnost Central European Media Enterprises majetkem skupiny PPF, jejíž většinový vlastník je nejbohatší Čech Petr Kellner. Je to proto zpráva zásadní, a spustila lavinu otázek. Zejména jak by mohla PPF pomocí Novy ovlivňovat dění v zemi, píše komentátor Viliam Buchert pro deník E15.

Když začala v únoru 1994 vysílat televize Nova jako první česká celoplošná soukromá stanice, mělo to na trh stejné důsledky, jako kdyby na něj dopadl velký meteorit. Teď se Nova stala přes společnost Central European Media Enterprises majetkem skupiny PPF, jejíž většinový vlastník je nejbohatší Čech Petr Kellner. Je to proto zpráva zásadní, a spustila lavinu otázek. Zejména jak by mohla PPF pomocí Novy ovlivňovat dění v zemi.

Sama PPF od prvních dní, kdy se objevily informace, že chce koupit Novu, tvrdí, že primárně půjde o byznys a vytvoření synergie mezi tvorbou mediálního obsahu a jeho distribucí a o propojení s telekomunikačním byznysem celé skupiny. Kritici Kellnera ale za nákupem hledají jeho skryté politické a vlivové zájmy. Že by ale někdo chtěl dát téměř 50 miliard korun (tolik měla transakce stát), a nemyslel především na rozvoj televizního byznysu, je iluzorní. Ne že by se přes Novu a celou CME nedal uplatňovat vliv, to jistě ano, ale Kellner bude chtít dlouhodobě na svém byznysu vydělávat, a proto si dovolím tvrdit, že Nova nebude nijak zásadně experimentovat na politickém poli. Mohlo by ji to totiž oslabit.

CME provozuje třicet televizních kanálů v České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku. Se zhruba 45 miliony diváků tak patří mezi přední mediální a zábavní společnosti ve střední a východní Evropě. To se bude Kellner a jeho PPF snažit dál rozvinout.

Když zůstaneme na českém poli, PPF má prostředky a možnosti, jak svůj nový mediální byznys ještě více posílit. Na rozdíl od konkurence drží v rukou moderní technologie – v podobě operátora O2, který má i svou televizi, a ty vytvářejí významnou synergii s televizním vysíláním. K tomu musíme připočítat i telekomunikační společnost Cetin, která provozuje a buduje v tomto sektoru infrastrukturu.

Synergického efektu se bude snažit Kellner využít ze všech sil, protože televizní konkurence na českém trhu tyto možnosti nemá. Navíc to pomůže diverzifikovat portfolio celého podnikání PPF, ve kterém jsou dnes se čtyřicetiprocentním podílem dominantní bankovní a finanční služby. Díky „nové“ Nově se podle odborníků v Česku pokročí i v systému placené televize.

To vše ale neznamená, že Nova nepotřebuje změny. Měla by být odvážnější a kreativnější v tvorbě vlastního programu. Neměla by už dál přešlapovat na místě, protože vlajkové lodě programu, jako seriály Ulice či Ordinace v růžové zahradě, se začínají vnitřně vyčerpávat. Měla by posílit i zpravodajství a publicistiku, aby byla opět jasným lídrem (ano, to je budování vlivu). Pokud chce být ale byznysově úspěšná, zůstane pořád pro většinového diváka. Jenže i ten dnes očekává inovace, protože vyrůstají nové generace.

Petr Kellner má díky Nově v rukou hodně silné karty, což jeho protivníky a soupeře znervózňuje. Sám k tomu ale říká, že si „uvědomuje odpovědnost, kterou na sebe PPF převzetím CME bere“. S Novou byl měl proto zacházet inovativně, ale současně opatrně. V každém případě je to výzva, kterou zatím skupina PPF neřešila, protože kromě byznysové stránky má vlastnictví Novy i společenský přesah. Takže uvidíme. V tomto případě doslova.

Autor je spolupracovník redakce

Na Východě bohatl, na Východě nyní krvácí. Nejbohatší Čech Petr Kellner