Smartwings nejsou žádnou nevinnou obětí koronaviru | E15.cz

Premiér Andrej Babiš rád vykřikuje, že stát se má řídit jako firma. Pokud by v minulosti řídil Agrofert stejně jako nyní stát během koronavirové pandemie, skončilo by už dávno jeho chemicko-potravinářsko-zemědělsko-lesnické impérium v propadlišti dějin.

Označit totiž fungování programů Covid za tragédii by bylo nemístným lichocením. A do toho všeho přichází vláda s naprosto nestoudným návrhem na znárodnění nízkonákladových aerolinek Smartwings s odůvodněním, že jde o strategický podnik. Je to klíčový dopravce našich obyvatel a firem, prohlásil dvojnásobný ministr Karel Havlíček.

Aerolinky pochopitelně žádným klíčovým dopravcem nejsou, což by ministr měl vědět. Zajišťují leteckou přepravu Čechů na zahraniční dovolenou, což je minimum lidí. A počet vnitrostátních linek? Nula!

Pokud tedy ministr, ale i řada ekonomů mluví o tom, že vyspělé země přece pomáhají nyní aerolinkám, tak je zde řada odlišností. V USA, Francii, ale i v Itálii představuje letecká doprava skutečně kritickou infrastrukturu, která zajišťuje dopravu obyvatelstva v rámci země, což se o Smartwings – jak je výše uvedeno – říct rozhodně nedá.

Havlíček pak prohlásil, že v Evropě se taky pomáhá. To je jistě pravda, ale neznárodňuje! Pomoc je v podobě státních půjček, odložených daní (specifických pro letecký průmysl) a v případě amerických aerolinek i ve formě kurzarbeitu, který už v Česku funguje. Výměnou za to mají vlády dostat jen menšinové podíly, a nikoliv sto procent.

Navíc Smartwings měl potíže už před současnou pandemií kvůli špatnému rozhodnutí, kdy spoléhal kvůli snižování nákladů především na dodávky letadel od Boeingu. Problémy kvůli tragickým haváriím modelu Boeing 737 MAX ovšem vedly k uzemnění třetiny z celé flotily aerolinek. Smartwings tak rozhodně není žádná nevinná oběť koronaviru, ale firma, která byla slabá už před vypuknutím pandemie.

Navíc s nekooperujícím čínským akcionářem, kterým je podle posledních dostupných údajů v obchodním rejstříku čínská China International Group Corporation. Firma se loni odmítla podílet na navýšení kapitálu aerolinek.

Havlíček ani ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ostatně nesdělili, jak by technicky znárodnění provedli za komplikované vlastnické struktury. V podobných situacích totiž existuje jen jediné východisko: bankrot. Ten zbaví vlastníky práv a převede je na věřitele a insolvenčního správce.

A malý bonbónek na závěr: spolumajitel Smartwings Jiří Šimáně je blízkým známým Babiše, což znamená konflikt zájmů nejen pro něj, ale i pro hnutí ANO, kde se bez Babiše nepohne ani lístek. Ministři za ANO by proto rozhodně hlasovat o pomoci Smartwings neměli.