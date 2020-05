Havlíček pro ČT: Stát by mohl koupit až celý podíl ve Smartwings | E15.cz

Stát by mohl koupit až stoprocentní podíl v letecké společnosti Smartwings. České televizi (ČT) to řekl ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Rozhodnout se dle něj musí do konce června, projedná to vláda. Havlíček už minulý týden připustil, že by se stát o podporu Smartwings měl postarat, hovořil ale spíše o zárukách za úvěry či přímých úvěrech. Vstup do společnosti by podle Havlíčka stát vyšel na miliardy korun.