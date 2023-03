Krachy amerických bank krizi nevyvolají, s Credit Suisse to může být horší | e15.cz

Pád dvou středně velkých amerických bank vyděsil svět. Ten se začal ptát, zda se neopakuje rok 2008, kdy bankrot americké investiční banky Lehman Brothers strhl západní kapitalismus do dlouhé a bolestivé finanční krize. Za pár dní bylo jasno. Americká vláda a centrální banka Fed sáhly do kapsy a doutnající požár bleskově uhasily. Přesto pochybnosti o tom, co bude dál, přetrvávají.