Luděk Niedermayer: Zkrotit inflaci lze citlivým omezením poptávky | E15.cz

Zároveň nesmí jít jen o „jakékoli snížení inflace“, třeba z plus 20 procent na minus deset procent (neb to není problém, dost vysoké úroky dostanou ekonomiku do hluboké recese a z inflace se stane deflace). Ideální cesta ke zkrocení inflace vede „jen“ přes takové omezení poptávky, které je dostatečné pro pokles inflace a poté možnou korekci, aby se růst cen na nízké úrovni (jistě viditelně pod pět procent) stabilizoval.

A toto vše v mimořádně obtížných podmínkách pokračující energetické krize a rizika světové recese. K tomu je třeba nejen velmi kvalitních analytických schopností centrální banky (což, věřím, je splněno), ale též velmi kvalitní bankovní rady, která o měnové politice rozhoduje.

Zákonodárce dal centrální bance sedmičlennou bankovní radu zjevně ve víře, že „více hlav více ví“. Myslím (a vycházím i ze své zkušenosti), že to bylo prozřetelné. Je užitečné, když rozhodování kombinuje znalost měnové politiky a modelů, které se v ní dnes využívají, znalost centrálního bankovnictví a fungování finančních trhů, jejichž prostřednictvím se měnová politika realizuje, i znalost hospodářské politiky, neb její součástí měnová politika je a třeba politika fiskální dnes ekonomiku ovlivňuje.

Minulá léta, kdy centrální bankovnictví bylo v porovnání s dneškem „o ničem“ (snaha doladit inflaci k cíli v řádu desetinek procenta se dnes tak jeví), vedla ve světě k politizaci centrálních bank. Nominující politici někdy tež upřednostňovali své „přátele“ a podceňovali nutnost vysoké expertizy v čele těchto institucí. Zároveň právem danou nezávislost bank „de iure“ degradoval nedostatek osobní nezávislosti členů vedení bank, což oslabovalo nezávislost „de facto“.

Jakkoli se třeba jeden kompetencí neoplývající hlas v hlasování měnových orgánů mohl v minulosti ztratit, dnešní nesmírně složitá situace, v níž centrální banky hledají nejlepší odpověď na ekonomicky nebezpečnou situaci plnou nejistoty, je mnohem náročnější. Vyžaduje kvalitní a kompetentní posouzení situace a návrhů co nejkompetentnějšími lidmi, aby jejich hlasování vedlo s největší pravděpodobností k nejlepšímu výsledku.

Pokud jeden či více hlasujících „neví“ a jen se přiklání k názoru jednoho z kolegů, kvalitu rozhodování to oslabuje. Ovšem znalosti nestačí. V dnešní době je důležitá i komunikace členů vedení centrálních bank. Ta musí posilovat důvěru lidí v to, že svůj úkol zvládnou. Jak v tomto nelehkém úkolu uspějí „Zemanovi radní“, ukážou další měsíce. Pro dobro naší země musíme doufat, že dobře.

Azutor je europoslanec za TOP 09 a bývalý člen bankovní rady ČNB