Marek Kerles: „Deindustrializace“ Německa je na spadnutí. Stane se místo motoru evropské ekonomiky její brzdou? | E15.cz

Snad žádné jiné slovo dnes v německých médiích nerezonuje tak silně jako „deindustrializace“. Podle odborníků totiž opravdu reálně hrozí, že Německo přijde o svou pověst průmyslové velmoci a místo motoru evropské ekonomiky se stane její brzdou. Blíží se konec německého hospodářského zázraku? A co by to znamenalo pro Česko? I když se názory na ekonomickou budoucnost Německa (a tedy i celé EU) liší, v jedné věci se odborníci vzácně shodují. Pokud si chtějí vyspělé země a zejména Německo udržet svou hospodářskou prosperitu, musejí méně „obchodovat“ a více se soustředit na obnovu svého vlastního průmyslu. Deindustrializace se každopádně stává v Německu pomalu, ale jistě tématem číslo jedna. Vyjadřují se k ní ekonomové, zástupci různých průmyslových svazů i podniků, filozofové i politici. Denně se na toto téma objevují desítky článků, důkazem může být například rámcový souhrn těch nejdůležitějších na stránkách think-tanku Akademie Bergstrasse.