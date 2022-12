Martin Schmarcz: Velké vítězství v Bruselu má dva háčky. Dopadlo to jinak, než se slibovalo | E15.cz

Utrpěli jsme v EU vítězství. Naše předsednictví skvěle vyjednalo novou dohodu o snižování emisí Fit for 55. Má to ale dva pořádné háčky. Zpřísnění klimatické politiky těžce poškodí Českou republiku a za druhé je tento výsledek pravým opakem toho, co při nástupu slíbila pravicová vláda. To není nic nového, takové debakly nás v Bruselu potkávají pořád. Proč tomu tak je? A můžeme to nějak změnit?