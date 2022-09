Evropské burzy čekají těžké časy, i tak je na nich z čeho vybírat | E15.cz

Zajímavá by mohla být například investice do výrobce letadel Airbus

Silná inflace, s tím související růst sazeb Evropské centrální banky, k tomu válka za rohem, která má dopad na bezprecedentní růst cen energií – a to nejen ropy, plynu, ale v poslední době především elektrické energie –, se negativně podepisují na evropských akciových indexech. I tak je ale na burzách stále co koupit.

Od začátku roku ztrácejí evropské akcie vyjádřeno burzovním indexem více než dvacet procent, přesto bych vyzdvihl tři sektory, které vnímáme jako zajímavé. Za prvé výroba dopravních prostředků, především pak automobilů a letadel. Konkrétně třeba Volkswagen a Airbus. VW uvádí na burzu v současné době svou ikonickou značku Porsche a zdá se, že se těší velkému zájmu investorů a emise bude přeupsána. Z toho by měl profitovat i Volkswagen a alespoň částečně by se měla odkrýt jeho tajená hodnota, plus by investoři měli dostat zajímavou dividendu.

Dalším průmyslovým podnikem je Airbus, který je schopen ustát růst nákladů v podobě energií. Letadla Airbusu nyní překonávají Boeing a jinou konkurenci nemají. Bude jim pomáhat i příznivější měnový kurz eura k dolaru a poptávka po strojích Airbusu by měla dále růst, když vidíme oživení letecké dopravy.

Druhým odvětvím, které by mohlo profitovat z růstu sazeb, jsou samozřejmě finance – banky a pojišťovny. Sázíme na akcie Société Générale, Erste a Allianz – ano, ani zde to není bez rizika a jen růst sazeb zisky nepřinese. Do Evropy nesmí dorazit prudká recese, protože pak by úvěrová aktivita opadla, a naopak některé již poskytnuté úvěry by se staly problémovými.

A poslední odvětví, které zmíním, jsou společnosti napojené na reality – konkrétně bych uvedl původem domácí CTP, provozovatele logistických parků po celé Evropě. Zde je poptávka po tomto typu realit nadále vysoká, a jak jsme se přesvědčili, just-in-time systém v dnešní době nefunguje, takže logistické parky budou nadále vybookované. Připojíme ještě německý titul Vonovia, který je zaměřen na rezidenční bydlení v Německu a jehož akcie letos také stihl poměrně výrazný propad. Ano, v Německu k němu byly důvody (regulace nájmů, růst cen energií, problémy společnosti Adler Group). Akcie Vonovie však z našeho pohledu již většinu negativních šoků „zaceňují“ a přijdou nám zajímavé, pokud hledáme primárně dividendový eurový titul.

Takže neházejme flintu do žita. Čeká nás těžké období, ale vždy je důležité vybírat a pokusit se aktivní správou trh překonat.