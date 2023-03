Michlova hra o korunu a státní dluh | e15.cz

Finanční trhy tyto spekulace nechávají klidnými, ale to platí zatím. Pokud nastane nějaký boj mezi novým prezidentem a ČNB, situace se může rychle změnit.

Nejhorší na zpochybnění bezpečnostní způsobilosti guvernéra je to, že veřejnost neví, o co vlastně jde, a dost pravděpodobně se to nikdy nedozví. Národní bezpečnostní úřad nesděluje důvody udělení či neudělení prověrky ani dotyčnému, natož aby je mohl zveřejnit. I dotčená osoba se k nějakým informacím dostane jen soudní cestou, veřejnost nikdy. Proto může Zeman nyní mluvit o noci dlouhých nožů, tedy o vyřizování účtů s lidmi, s nimiž měl něco společného.

Je skutečností, že na prověřování lidí, kteří žádají o prověrku, se kromě NBÚ docela významně podílí BIS. A mezi bývalým prezidentem a touto službou hoří několik posledních let ostrý konflikt, jenž vyvřel na povrch v souvislosti s vyšetřováním výbuchu v muničním skladě ve Vrběticích, z něhož kontrarozvědka obvinila ruské agenty. Zeman tajnou službu vzápětí označil za čučkaře.

Tajná zpráva BIS, v níž prezidentská kancelář dostala příslušné informace s předstihem, se někde toulala po prezidentské kanceláři a nakonec byla nezákonně skartována. Vzniklo dokonce podezření, že její obsah se snad dostal do ruských rukou. Zeman pak zase obvinil BIS z nezákonných odposlechů své vlastní osoby.

I BIS momentálně zřejmě považuje nejbližší spolupracovníky bývalého prezidenta za bezpečnostní riziko a každý kontakt s nimi je evidován. Je celkem nepravděpodobné, že by se uchazeči o jmenování do bankovní rady a o úřad guvernéra s prezidentovými spolupracovníky nikdy nesetkali. A zrovna u Aleše Michla se hovořilo o tom, že na jeho výběru se významně podílel Vladimír Kruliš, hradní protokolář a jeden z klíčových prezidentových mužů. O něm nikdo nic špatného neslyšel, ale čert ví, co si o něm myslí BIS.

Michl prověrku na přísně tajné v ČNB nepotřebuje, protože centrální banka s takto utajovanými informacemi nepracuje. Ale potřebuje ji pro svou účast na jednáních vlády a Bezpečnostní rady státu. Všichni guvernéři ji měli, byť ji prý prakticky nikdy nevyužili. V aktuálním případě se ale spekuluje o tom, že by Michl při tomto prověřování mohl přijít i o svou platnou prověrku na stupeň tajné.

V takovém případě už by svou funkci nemohl vykonávat a zbývala by mu rezignace nebo odvolání pro nezpůsobilost. K tomu by mohl a měl přikročit nový prezident Petr Pavel. Nicméně bylo by nutné to oznámit i Radě guvernérů Evropské centrální banky a možná čelit i žalobě u Evropského soudního dvora. To by mohlo vážně poškodit důvěryhodnost centrální banky. Navíc kolem bankovní rady se už nějaký čas vede odborný spor o jejím odhodlání čelit inflaci a velká část ekonomů včetně ekonomických poradců prezidenta Pavla její nezvyšování úrokových sazeb ostře kritizuje.

Mnoho ekonomů a pozorovatelů včetně autora tohoto textu by nějakou změnu v politice centrální banky přivítalo. Ale rozhodně ne s pomocí tajných služeb. Nikdo nestojí o nedůvěru doma i v zahraničí, zpochybnění nezávislosti centrální banky a poškození kreditu země. S dopady třeba na kurz koruny a také na úročení státního dluhu. Na druhou stranu bezpečnostně nespolehlivý člověk v čele měnové autority je úplně stejným, ne-li větším rizikem.

Autor je komentátorem Reflexu.