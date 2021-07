Milan Svoboda: Cenové návraty ČEZ | E15.cz

Na začátek by bylo vhodné omezit si zkoumané období, protože ne vždy byla dividendová politika ČEZ tak velkorysá a dividendové výnosy mezi lety 2001 a 2008 z různých důvodů kolísaly mezi dvěma a čtyřmi procenty. V porovnání s průměrným hrubým dividendovým výnosem v letech 2009–2020 ve výši cirka 6,5 procenta jde o znatelně nižší výnosy a i proto se nezřídka stalo, že cena akcie se už první den po propadu o dividendu dostala na předdividendovou úroveň. Tak tomu bylo kupříkladu v letech 2007 a 2008.

Začněme tím nejhorším možným scénářem. U dividendy za rok 2010 vyplácené v roce 2011 se totiž stalo to, že cena akcie se dodnes nevrátila na původní úroveň. Spekulant, který si v závěrečné aukci 2. června 2011 koupil akcii ČEZ za 940 korun, sice 1. srpna 2011 inkasoval dividendu 50 korun, ale za 940 korun či více dosud akcii prodat nemohl. Pokud by se ale z tohoto spekulanta stal dlouhodobý investor a držel by akcie dodnes, zinkasoval by za tu dobu na dividendách celkem 322 korun čistého a v součtu by se i přes nepovedený nákup dostal do plusu. A to by na něj ještě čekala dividenda za rok 2020.

Ve sledovaném období se cena po dividendě nejrychleji vrátila v roce 2009, kdy hned tři dny po posledním dni s nárokem na dividendu dokázala akcie zavřít nad 854,5 koruny. Podobně rychlé návraty zažily akcie ČEZ i v letech 2018 (13 dní) a 2012 (20 dní). Nutno však poznamenat, že v těchto případech byl dividendový výnos pod průměrem za období 2009–2020. V porovnání s dividendovým výnosem stojí za zmínku rok 2016, kdy se cena navzdory rekordnímu dividendovému výnosu 8,7 procenta vrátila na původní úroveň už za 48 dní. Opačnou stranu mince představuje rok 2015, kdy se na návrat k ceně 622 korun akcie vracela přesně 2166 dní – ano, šest let.

Jaký závěr můžeme tedy z výše uvedeného učinit? Za sledované období se cena dokázala hned v 50 procentech případů vrátit na původní úroveň do tří měsíců a průměrně to akcii trvalo 320 dní. Pokud by ceny elektřiny v příštích měsících atakovaly dlouhodobá maxima z roku 2008, dalo by se očekávat, že letošní rok bude v rychlosti vracení k předdividendovým 638 korunám nadprůměrný.

Autor je akciový obchodník J&T Banky.