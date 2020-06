Německý diář Petra Fischera: Škola procházkou | E15.cz

Také dětí, které neměly dostatečné technické vybavení pro distanční výuku, bylo poměrně dost, jakkoliv panuje představa, že v bohatém Německu by se něco takového přece nemohlo stát. I tady rozhodovaly strach, lenost a nezájem.

Dnes jsou v centru zájmu Němců o školy dva podstatnější problémy. Tím prvním je otázka, nakolik infekční mohou být děti školních kolektivů, u nichž se nová nemoc prakticky neprojevuje. Ani ikona boje s COVID-19, virolog Christian Drosten, v této věci moc nepomohla. Drosten nejprve publikoval část studie, v níž se mluví o stejné infekčnosti, jakou mají dospělí, ve druhé studii už jeho tým pro změnu píše, že riziko nákazy není u dětí veliké, což před časem potvrdila i jiná švýcarská studie, podle níž jsou děti do deseti jedenácti let prakticky bezriziková skupina. Teď si tedy, rodiče, vyberte: vaše děti buď jsou, nebo nejsou ve škole v ohrožení, tak jako jste i nejste v ohrožení vy, kteří se o ně pravidelně staráte.

Druhý problém je didaktický. Co se školou teď, když se ví, že leccos se dá udělat přes počítač na dálku, a dokonce s větším efektem než v klasické třídě? Škola, poznávají po koroně Němci, to není jen honba za vědomostmi, které snadno zastane vzdělávání po internetu, je to i osobní blízkost a zapojení učitele a spolužáků. Škola je především komunitou, v níž se učíme poznávat a (spolu) rozhodovat. A to přes počítač dost dobře zařídit nejde. Co s tím?

Populární pediatr a výzkumník Herbert Renz-Polster má jednoduchou radu: Berte děti ven. Venku je nižší riziko nákazy a děti budou mnohem uvolněnější a vnímavější. Škola se opět stává naučnou procházkou obcí, zbytek se naučí děti na internetu. Teď už jenom hodně vhodných míst a inspirativní parkové zeleně.