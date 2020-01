Německý diář Petra Fischera: Strategie přebytku | E15.cz

Německu už šest let za sebou přebývají peníze ve veřejných rozpočtech. Loni to bylo dohromady kolem 50 miliard eur proti ročním finančním plánům. Vláda přitom vždy sestavovala rozpočet jako vyrovnaný, jen se na konci roku ukázalo, že v pokladně jsou navíc miliardy eur. Čím to je? Neumějí Němci počítat? Moc se šetří? Vybírá se více daní, než ekonomové na ministerstvech odhadují?