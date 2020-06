Německý diář Petra Fischera: Stuttgart varuje | E15.cz

Víkendové pouliční nepokoje ve Stuttgartu, při nichž došlo k rozbíjení výloh a restauračního zařízení a které šokovaly celé Německo, mají svou dohru. Zadrženo bylo 25 podezřelých. Polovina z nich jsou Němci, část cizinci, všechno lidé od 15 do 30 let. Někteří z nich jsou ale mladí či mladiství uprchlíci, část z nich dokonce čeká na vyhoštění. A tak se znovu probírá chybné rozhodnutí migranty přijímat, když se takto za pohostinnost odvděčují.

Stuttgartský incident má hlubší kořeny. Místní úřady prý dlouhodobě podceňovaly dění v zámecké zahradě, kde se incident odehrál. Scházeli se tam chudí mladí, kteří šikanovali ostatní. Nikdo se však neodvážil proti místní partě, kam patřili i někteří uprchlíci, zasáhnout.

Úřady se snaží brzdit kritiku tím, že teď jednají rychle. Mimo jiné nasadili několik skupin vyšetřovatelů a státních zástupců. Některým občanům však bude těžké vysvětlit, že migranti nebyli příčinou, nýbrž jen součástí problému. Ke změně nepomohou ani stovky pozitivních příkladů, které ukazují, jak se mladí uprchlíci do německé společnosti integrovali.

V médiích je právě teď, kdy probíhaly maturitní zkoušky na gymnáziích, řada příkladů úspěšných syrských a jiných studentů, kteří vystudovali s vynikajícími výsledky, naučili se výborně německy a budou pokračovat dál ve studiu na vysoké škole. Zpráv o tom, že velká část těch, kteří za posledních pět let do Německa přišli, má práci nebo je zapojena do rekvalifikačních kurzů, je také dost. Jedna rvačka ve Stuttgartu bohužel přebije tisíc pozitivních příkladů.

Zapojení uprchlíků do života v Německu není bez problémů, etnicky motivované napětí roste, ale nikdy nic není černé ani bílé. Pořád to ještě jde lépe, než mnozí kritici předpovídali. Kdo ale myslí jenom v jedné názorově hodnotící barvě, obvykle nechce řešit problémy ani se o ně skutečně nezajímá. Chce prosazovat jedinou ideologii, a to i násilím. A to klid ve všech zahradách Německa nikdy nepřinese.