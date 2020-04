Německý diář Petra Fischera: Vydržte! Třeba s Bachem… | E15.cz

Už podruhé v krátké době vystoupila kancléřka Angela Merkelová v projevu k národu. Byl to projev spíše uklidňující a vysvětlující, a také vyzývající k trpělivosti. Kancléřce je jasné, že takzvaný normální život v Německu brzy nezačne, protože koronavirus se své šance jen tak nepustí. A tak prosila všechny, kteří už to nemůžou vydržet, aby byli trpěliví, zejména v přicházející době velikonoční, v níž Němci nebudou spolu doma ani v kostele, ale pouze v duchu.

Zatímco bývalý italský ministr vnitra a lídr Ligy Severu Matteo Salvini hlasitě vyzývá svou vládu k tomu, aby Italům bylo na Velikonoce povoleno jít do kostela, protože by jim to mohlo dodat síly a naději, Merkelová apeluje na hledání síly v sobě samých doma, případně v modlitbě přenášené přes internet, kterých se chystá v Německu dost a dost.

Ani na Velký pátek, německy Karfreitag, se Němci nebudou muset zbavovat své tradice, k níž mimo jiné patří i provedení Bachových Janových pašijí. Nebudou sice zpívat velké chrámové sbory, ale v komornějších úpravách bude Bachovo dílo ke slyšení na webu. Livestream přímo od Bachova hrobu chystá lipský Thomaskirche, kde se tradice Janových pašijí udržuje už sto let. Lipsko sice muselo zrušit letošní Bachův festival, kdy mělo v červnu na náměstí v Lipsku zpívat najednou pět tisíc pěvců z celého světa, ale velkopáteční Janovy pašije, navíc v roce 335. výročí narození J. S. Bacha, nešlo prostě zrušit.

Zpívejte s námi, vyzývají lipští pořadatelé, a vydržte, dodává kancléřka Merkelová. Veselé německé Velikonoce!