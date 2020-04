Němci se bojí výprodeje svých firem | E15.cz

Krize – nejlepší čas nakupovat. Platí to i pro německý akciový trh, který se vlivem koronakrize propadá a k mání jsou tak i společnosti, které by jinak přišly draho. Německem se šíří spekulace o nákupním útoku investorů z Číny, USA a arabských zemí, kteří mají dost hotovosti a současnou situaci by mohli využít k novým akvizicím.