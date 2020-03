Německý diář Petra Fischera: Zelení jsou s Teslou | E15.cz

Radost měli všichni. Půl milionu aut ročně, více než deset tisíc pracovních míst. Jenže, když se začal kácet les, aby se připravilo stavební místo pro továrnu, přišli ekologové, a zastavili kácení u soudu.

Známe tyto spory dobře z Česka, případ Tesly v Německu je ale zajímavý tím, že v něm stojí Zelení proti zeleným. Ekologové z Braniborské zelené ligy nechrání nějaký vzácný les či biotop, ale bojí se zvýšeného objemu dopravy a mají strach i o zásoby vody. To naopak nepovažuje za důvod k zastavení stavby německá strana zelených, která v posledním roce nabrala na síle (preference až 25 procent), a v příštích parlamentních volbách by dokonce chtěla vyhrát.

Šéf frakce Zelených ve spolkovém sněmu, Anton Hofreiter se v médiích vyjádřil proti akci Braniborských, a to zejména proto, že les, který se kácí, je podle něj jen obyčejná houština s brouky, problémy s dopravou a vodou se dají řešit i během stavby. Zastavit kácení byla podle Hofreitera chyba, a protest Zelených byl veden více politikou než skutečným ekologickým zájmem. A ekologie by neměla fungovat jako politická zástěrka.

Českým uším, zvyklým na stereotypní vnímání zelených jako zarytých fanatiků, to může znít divně. Němečtí Zelení, včetně Hofreitera, ale už dlouho razí tezi, že ekologie a ekonomika nejsou protiklady, nýbrž přirození spojenci. Tato umírněnost Zeleným přináší volební body.

Vzpomínáte: Totéž prosazoval v roce 2006 Martin Bursík a zelení se i díky tomu tehdy poprvé a naposledy dostali do sněmovny a do vlády. Do vlády chtějí i němečtí Zelení. S uvážlivostí Hofreitera by se jim to mohlo povést.