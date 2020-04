Od smrti Hitchcocka uplynuly čtyři dekády. Dodnes z jeho filmů mrazí | E15.cz

Hitchcock ve své kariéře často čerpal z vlastního dětství a mládí. Narodil se v roce 1899 v Londýně, odmala byl velmi osamělý, prý i kvůli obezitě. Matka ho za trest nutila často stát na hanbě, otec ho jednou poslal na policii s lístečkem, kvůli kterému ho konstábl zavřel na pár minut do cely. Hitchcock později vzpomínal, že po celý život trpěl nevyslovitelnou hrůzou z jakékoli úřední autority a zároveň k ní měl respekt.

Po ukončení studií ho nicméně jeho koníček kreslení zavedl až do filmových studií, kterým v éře němého filmu pomáhal s podobou titulků. Odtud bylo blízko k prvnímu vlastnímu filmu. Ten sice neuspěl, ale hned druhý film Příšerný host bodoval v kinech i u kritiky. Bylo mu 27 let a objevil svůj recept na úspěch. Poměrně jednoduchý příběh, který ale graduje záběry plnými napětí a ohrožení. Neměl rád dlouhé scény vyplňované dialogy, o to více kladl důraz na filmovou řeč a na detail, kolem kterého se točí celá zápletka, přestože věc sama na vývoj příběhu nemá žádný vliv.

Jeho styl si dokonale osvojila i manželka Alma Revilleová, jež byla jeho nerozlučnou spolupracovnicí a často i spoluautorkou. V roce 1939 pár přesídlil do Hollywoodu a Hitchcock začal točit s největšími hvězdami tehdejší doby. V jeho filmech účinkovali Cary Grant, Ingrid Bergmanová, James Stewart nebo Grace Kellyová. Za svou šedesátiletou kariéru natočil přes padesát filmů, v nichž často použil mnohé novátorské techniky jako například 3D obraz nebo zoom kamery pohybující se proti jejímu pozadí. Byl známý svou mimořádnou náročností a puntičkářstvím, nicméně pro každého herce byla skvělá vizitka, pokud s ním mohl spolupracovat.

Největší úspěch mu jeho plodnost a píle přinesly na sklonku kariéry, když v šedesátých letech natočil filmy Ptáci a Psycho. Způsob jeho práce nejlépe dokumentuje fakt, že necelou minutu legendární scény.