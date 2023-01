Ondřej Malý: Evropská regulace platforem bude vzorem i pro Američany | E15.cz

Akt známý pod zkratkou DSA už pomalu začíná nabíhat – do 17. února musejí všechny platformy, online tržiště a další subjekty, které budou regulované, spočítat své aktivní uživatele a toto číslo zveřejnit. Důvodem je, aby bylo možné stanovit, která z nich bude „velmi velká online platforma“ nebo „velmi velký vyhledávač“ (tedy bude mít víc než 45 milionů uživatelů měsíčně v EU). Na ty pak postupně dopadne nařízení od 1. září letošního roku.

Co platformy čeká, popsal v rozhovoru pro tento deník Martin Husovec z London School of Economics: Především daleko větší transparentnost v moderování obsahu, tedy v jeho případném blokování nebo mazání. Nově bude uživatele muset platforma srozumitelně informovat o konkrétních důvodech a umožnit mu odvolání, které bude muset řešit reálný člověk, a ne jen algoritmus. To pochopitelně vyvolá nutnost nabrat nové lidi v EU, na což koneckonců třeba novopečeného majitele Twitteru Elona Muska, který se naopak zaměstnanců hromadně zbavoval, upozorňovala řada evropských politiků. Naposled německý ministr digitalizace a dopravy Volker Wissing při své návštěvě Kalifornie minulý týden Muskovi řekl, že očekává větší boj Twitteru s dezinformacemi.

DSA ale řeší všichni – včera poprvé na oficiální jednání do EU vyslal svého výkonného ředitele Shou Zi Chewa i čínský TikTok. Ten nyní čelí podobným šetřením pro porušování GDPR jako jeho američtí konkurenti a bezpochyby bude „velmi velkou platformou“ i podle DSA a bude tak muset plnit všechny požadavky k moderaci obsahu. Hlavně se bude sociální síť zaměřená hlavně na mladé muset vypořádat s tím, že DSA zakazuje cílení reklamy na základě profilování nezletilých osob.

Kolik konkrétních lidí bude moderovat obsah jednotlivě pro který jazyk EU, se mimochodem také díky DSA dozvíme, protože to budou muset platformy nově reportovat. Poprvé se tak dostaneme k množství zajímavých dat, která pomohou pochopit, jak platformy fungují. Na DSA se připravují i české úřady. Brzy bude označený „koordinátor digitálních služeb“, který bude dohlížet na plnění nařízení ze strany českých entit (zřejmě se jím stane Český telekomunikační úřad).

Mezitím debata o regulaci probíhá i za oceánem, i když na trochu jiné úrovni. Zkrocení big techu, tedy digitálních gigantů, jako je Meta, Google, Microsoft, Twitter a další, je pro těsnou republikánskou většinu vzešlou z listopadových voleb jedním z klíčových témat. Respektive konkrétně pro vnitrostranické ultrakonzervativní rebely, kteří to měli zjevně jako jednu z podmínek, kterou si vymohli na novém předsedovi Sněmovny reprezentantů Kevinu McCarthym a která byla cenou za jeho zvolení do této funkce. Vznikne tak podvýbor, jehož úkolem bude především vyšetřovat vztah mezi americkou vládou a bezpečnostními složkami a technologickými firmami.

Tedy řešit to, co se postupně dozvídáme z takzvaných Twitter files, záznamů e-mailové konverzace z minulých let mezi manažery Twitteru a představiteli americké politiky i exekutivy. Ty postupně zveřejňují Elonem Muskem vybraní novináři a konzervativní blogeři a mají demonstrovat nezdravý vliv státu na to, jak Twitter moderoval obsah, které uživatele blokoval či omezoval jejich dosah. Republikáni mají dojem, že platformy jsou proti nim zaujaté (což tedy řada akademických studií zpochybňuje). Můžeme tak čekat, že manažeři technologických firem se budou muset vydat do Kongresu to vysvětlovat, respektive nechat na sebe křičet od politiků, protože tyto panely jsou především politické divadlo.

Bude bezpochyby zajímavé sledovat, zda se nová republikánská většina bude chtít věnovat i nějakému konkrétnímu zákonodárství v této oblasti nad rámec těchto „vyšetřovacích podvýborů“. Nad tím, že je třeba zkrotit digitální giganty, se totiž vzácně shodují obě jinak znesvářené strany. Neshodují se ale na důvodu – demokratickým politikům většinou vadí, že platformy nekontrolovaně šíří dezinformace, násilný a nenávistný obsah a neomezeně zvyšují dosah nejrůznějším odporným rasistům, republikáni pak mají obavy z přílišné moderace obsahu, kterou označují za „cenzuru konzervativních politických názorů.

DSA přitom Američanům v mnohém pomůže, protože EU platformám nařizuje daleko lépe vysvětlit fungování jejich algoritmů a vnitřních politik pravidelně ve veřejně přístupných zprávách. Ty budou bezpochyby zdrojem pro kongresmany nejen pro jejich grilování Zuckerberga a dalších technologických miliardářů, ale i pro formulaci reálných politik. Stejně tak akademický výzkum platforem se může i v USA posunout dál, protože bude mít díky DSA přístup k datům pomocí „prověřených výzkumných pracovníků“.

