Airbank nabídla klientům investici do rodinného klenotu PPF. Vynese dvojnásobek inflace a jinde není k mání
Televize Nova otestuje apetit tuzemských drobných hráčů miliardovou nabídkou svých dluhopisů. O chystané emisi e15 informovala již dříve, nyní jsou známé další detaily půjčky. V případě extrémního zájmu investorů bude následovat masivní dotisk bondů, dvorním prodejcem investice bude banka ze skupiny PPF.
Až čtyři miliardy korun se chystá primárně od drobných českých investorů půjčit televize Nova od jedné z největších finančních skupin v zemi PPF. Pro samotnou televizi jde o premiérový počin na trhu investic a první emisi bondů v historii. Získané peníze poplynou primárně na další byznysovou expanzi, desetitisícový nominál pak svědčí o tom, že televize svou nabídkou investice míří k masám. Lidem přitom nabídne výnos, na který aktuálně nemohou pomyslet na žádném ze spořicích účtů dostupných v Česku.
„Prostředky z první emise dluhopisového programu v předpokládaném objemu jedné miliardy korun budou využity k podpoře ještě rychlejšího rozvoje televize a Oneplay a na optimalizaci forem financování. V případě enormní poptávky ze strany investorů lze objem emise navýšit až na úroveň schváleného rámce dluhopisového programu,“ uvádí mluvčí TV Nova Barbora Dlabáčková. Dluhopisy jsou čtyřleté, investor by tak dostal své peníze zpět na podzim roku 2029. Podle expertů je přitom pravděpodobné, že televize využije své pozice „household name“ a vydá se pro peníze primárně mezi masu svých pravidelných diváků.
„Jelikož si retailoví investoři na dluhopisy zvykli, budou nadšení, že se objevují papíry, které vydá velká a stabilní firma, navíc s poměrně známým jménem,“ soudí portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler. V závěru září už dluhopisový prospekt TV Nova schválila i Česká národní banka. Bondy vydá přímo společnost TV Nova, kterou prostřednictvím firmy Central European Media Enterprises vlastní jedna z největších tuzemských finančních skupin PPF. Dluhopisy se podle analytika mohou stát vítaným artiklem právě pro drobnější hráče z řad fanoušků televize. „Jde o jméno, které znají v každé domácnosti, což by samo o sobě mělo zajistit popularitu mezi amatérskými investory,“ dodává Pfeiler.
Televize přichystala investorům do dluhopisů roční výnos 5,4 procenta, což je o něco více než dvojnásobek aktuální české inflace. Formou prodeje prostřednictvím Air Bank rovněž ze skupiny PPF využívá televize výhod rodinného podniku. „Dluhopisy jsou pro mnoho investorů známým a srozumitelným investičním nástrojem. Proto je vnímáme jako ideální doplnění naší investiční nabídky,“ uvádí Petr Žabža, šéf investičních produktů v Air Bank. Televizi Nova vlastní skupina PPF od roku 2020, v loňském roce televize vydělala necelých 1,2 miliardy korun, tedy zhruba o čtyřicet milionů korun více než v roce 2023. Tržby Novy loni přesáhly devět miliard, což je o necelých sedmnáct procent více než o rok předtím.
„TV Nova se nyní daří, integrace do Oneplay se nepovedlo z pohledu zákaznické zkušenosti, ale z hlediska tržeb a zisku je to jasné a silné plus a tato hotovost se jistě dá zapákovat na dluhopisovém trhu,“ uvádí Radim Dohnal z Fondu dlouhodobých investic. Podle statistik Asociace televizních organizací se v loňském roce Nova vyhoupla po dvou letech zpátky na druhou pozici v žebříčku nejsledovanějších tuzemských televizí po veřejnoprávní ČT. Nova zaznamenala celodenní průměrný podíl na publiku 26,89 procenta oproti konkurenční Primě s podílem 26,83 procenta šlo ale jen o velmi těsný náskok. Obě televize navíc ve sledovanosti oproti roku 2023 o necelý procentní bod poklesly.
V roce 2012 vydala dluhopisy za bezmála dvě miliardy například dceřiná společnost Central European Media Enterprises CET 21, která tou dobou televizi Nova provozovala. Pro samotnou televizi jde ale o první dluhopisovou emisi za dobu její existence, tedy od února roku 1994. Tuzemský dluhopisový trh orientovaný mimo jiné i na drobné investory v posledním roce přivítal celou řadu známých firem, a to primárně z řad velkých finančních skupin v zemi.
Vysokou objemovou laťku nasadil s deseti miliardami korun například miliardář Michal Strnad se svým zbrojařským impériem Czechoslovak Group. Dalším velkým tématem byly pro domácí investory loňské bondy lékárny Dr. Max ze skupiny Penta Investments miliardáře Marka Dospivy. Pravidelným emitentem bondů je se svým Rohlíkem i miliardář Tomáš Čupr. Poptávku trhu ale testovali i Emma Capital finančníka Jiřího Šmejce nebo třeba sázkařské impérium Allwyn z rodiny miliardáře Karla Komárka.