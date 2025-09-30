Do dvou let budeme v Česku ziskoví. Chceme být číslo jedna, říká spolumajitel Intersportu
Prodejce sportovního vybavení Intersport má za sebou náročné období na českém trhu. Jeho předchozí plány na expanzi nevyšly, teď se však podle společnosti již blýská na lepší časy. O výhledech rakouské firmy v Česku, rozdílech mezi oběma zeměmi i budoucnosti sportovního maloobchodu mluví v rozhovoru s e15.cz spolumajitel Intersportu Harald Tscherne.
V Česku máte momentálně 35 prodejen, 10 z nich je franšízových. Když jste v roce 2022 přebírali část prodejen po Hervis Sportu, měli jste jich v tuzemsku celkem 37, 'v nejbližších letech' jste plánovali jejich počet navýšit na 55. Proč tyto plány nevyšly?
Může za to zejména válka na Ukrajině, která změnila obchod nejen se sportovním vybavením a přinesla velké změny. Proto ta expanze v tuto chvíli není možná.
Jaké jsou tedy momentálně vaše plány v Česku?
Pokud chcete znát moje osobní cíle, chceme být číslo jedna na zdejším trhu. Určitě chceme počet prodejen navyšovat, a to nejen na českém trhu. Nyní už máme lepší vyhlídky než v minulých letech a v Rakousku dosahujeme lepších výsledků, díky čemuž si můžeme expanzi v Česku dovolit. Nové pobočky chceme otevírat hlavně v retailových parcích a zaměřovat se na města, která mají alespoň 20 tisíc obyvatel.
Harald Tscherne
Harald Tscherne, Intersport |
Jeden ze čtyř spolumajitelů společnosti Intersport Austria, pod níž spadají i sítě prodejen v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Zároveň je již čtvrtou generací rodinného podniku, který figuruje ve vlastnické struktuře rakouského Intersportu. Ten společně s dalšími národní Intersporty tvoří globální entitu, která má ve 42 zemích přes 5000 prodejen.
Intersport kombinuje vlastní a franšízové pobočky. Proč máte nastavený takovýto model?
Tato struktura je základem pro fungování Intersportu. Jsme přesvědčení, že samostatní obchodníci v daném místě dávají dohromady lepší výsledek než síť poboček, ale zároveň jsme díky propojení schopni lépe vyjednávat na celosvětové úrovni. Snažíme se franšízantům nabízet co nejvíce služeb, mohou se zapojit do naší logistiky nebo využívat našich mezinárodních cen.
V posledním finančním roce, který končil loni 30. září, jste vykázali obrat kolem jedné miliardy. Zároveň jste však skončili ve ztrátě blížící se 150 milionům korun (do výsledků se nepočítají franšízy, pozn. aut.). Co za tím stálo a vyplatí se vám vůbec české působení?
Pokud bychom byli společností kótovanou na burze, měli bychom problém. Já jsem ale už čtvrtá generace našeho rodinného podniku a v minulých letech jsme šetřili. Samozřejmě to není nic veselého, ale dokážeme to přežít. I banky se nás ptaly, proč to vůbec děláme, a já jsem řekl, že máme plán a český Intersport je pro nás důležitý. Navíc už se čísla nyní začala zlepšovat, takže jsme přesvědčeni, že náš plán expanze zvládneme zrealizovat. Jakmile najdeme vhodná prodejní místa, tak tam otevřeme další pobočky.
Kdy tedy předpokládáte, že byste mohli být v Česku profitabilní?
Podle našeho aktuálního byznys plánu budeme v příštím finančním roce, který začíná teď prvního října, ještě v červených číslech, ale ten další, který začne o rok později, už bude ziskový. Máme to propočítané.
Vaším primárním trhem je Rakousko. Dokážete říci, jaké jsou mezi tuzemským a rakouským trhem největší rozdíly?
Český zákazník je mnohem citlivější na cenu, ale jinak jsou ty rozdíly překvapivě malé.
Pozorujete od vašeho vstupu do Česka, že by se právě ta zdejší citlivost na cenu nějak posunula?
Zatím to tak nevypadá. Jakmile například dáme do akce nějaké značkové zboží, tak to zvýšení obratu je v Česku mnohem vyšší než v Rakousku.
Přizpůsobujete proto byznys modely pro každý trh nějak jinak?
Zjistili jsme, že v Česku musíme mít nižší marže. Zčásti tady nakupujeme i dráž než v Rakousku, ale prodáváme levněji. Tamní trh je pro nás jednoznačně nejziskovější, což má dva důvody. Jednak tam máme mnohem lepší vyjednávací pozici s dodavateli a zadruhé jsou rakouští zákazníci více ochotní si připlatit za kvalitu.
Co vám tedy dává smysl pro působení na českém, slovenském a rakouském trhu?
Protože jsme přesvědčení o tom, že jsme v tuto chvíli jediný kvalitní obchodník se sportovním zbožím, a tu pozici si chceme udržet a dál budovat ve všech zmiňovaných zemí.
Harald Tscherne, Intersport |
Jak byste srovnal český a slovenský trh? Který je z vašeho pohledu lepší?
V tuto chvíli má Česko mnohem lepší výkonnost. V posledních měsících jsme mohli zaznamenat pozitivní hospodářské výsledky, ale trpěli jsme mírnou a teplou zimou. Co se týče slovenského trhu, ten je rozdělený v podstatě na dvě části, kdy jedna je více podobná českému sortimentu a ta druhá tomu maďarskému. Tím, že ale působíme ve všech těchto zemích, jsme schopni to pokrýt.
Už jste trochu nakousnul sezónnost vašeho podnikání. Je pro vás důležitější letní nebo zimní sezóna?
V tuto chvíli je pro nás letní sezóna mnohem důležitější, ale je to výsledek trendu, který narůstal po několik let.
Má to podle vás souvislost s měnícím se klimatem?
Určitě ano. Třeba v Rakousku máme celou řadu turistických míst, která už nyní začala být provozována celoročně, protože léto získává čím dál větší význam.
Na trhu sportovního a outdorového vybavení v Česku působí celá další řada firem. Největšími prodejci sportovního vybavení a oblečení jsou tuzemské Sportisimo, dále pak francouzský Decathlon, který si v posledních letech získal pozici díky příznivým cenám. Vedle nich v sekci outdorového vybavení působí známé české značky jako Alpine Pro nebo Husky. Jak náročné je pro vás soupeřit s touto konkurencí?
Díky tomu, že jsme číslo jedna v Rakousku, máme dobré vyjednávací pozice vůči značkám. Oni z části i mění prodejní odbytové struktury a my jsme na mezinárodní úrovni schopni vyjednat mnohem větší akce pro Česko. To bych řekl, že je naše výhoda.
V roce 2022 jste deklarovali, že byste chtěli mít na českém trhu desetiprocentní podíl. Jak jste na tom teď?
Nejsme tady jednička ani dvojka. Pohybujeme se kolem pátého místa a na těch deset procent jsme zatím nedosáhli. Jsme ale přesvědčeni, že teď už se blýská na lepší časy a můžeme se pustit do expanze.
Vedle kamenných prodejen máte i e-shop. Jak důležitý pro vás v Česku je?
Určitě je a bude důležitý. Ale samotný online není budoucnost, tou je omnichannel, tedy propojení všech prodejních kanálů.
Plánujete tedy v budoucnu větší investice do e-commerce divize Intersportu?
Ano, a už se to děje. Důležitou součástí toho je, že celou logistiku v rakouském Welsu, kde máme centrálu, jsme plně automatizovali.
Kolik procent vám tvoří online prodeje v Česku a kolik v Rakousku?
Přesná procenta nevím, ale v Rakousku je obrat online prodeje asi desetkrát větší než tady.
Harald Tscherne, Intersport |
Jak vidíte celkově budoucnost sportovního a outdoorového retailu?
Rozdělí se na dvě části. Na jedné straně budou diskonty, na druhé prodejci, kteří budou nabízet kvalitní zboží. Navíc se promění ta pomyslná příjmová pyramida tak, že už to vlastně nebude pyramida, ale bude to mít podobu přesýpacích hodin, protože podíl vysokopříjmových lidí poroste. Díky tomu my vidíme pro sebe dobrou budoucnost.
Očekáváte tedy na základě této předpovědi, že teď může Intersport výrazně růst, řekněme, že bude v horizontu několika let třeba o padesát procent větší?
Ano, určitě.