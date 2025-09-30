Investoři nebudou ochotní kupovat firmy, které nemají hotové úkoly, říká o ESG reportingu Miroslav Dubovský z DLA Piper
Udržitelnost a otázky související s nefinančním reportingem představují komplexní rámec, který se propisuje do všeho. Kdo toto téma opomíjí, zadělává si na problémy. „Pokud kupujete firmu, která se činnostem souvisejícím s reportingem dosud nevěnovala, během procesu due diligence se to zjistí. Pak je otázka, zda by nebylo fér poskytnout slevu z její ceny, protože dostat takovou firmu do parametrů očekávaných investorem stojí úsilí, čas a peníze,“ říká country managing partner advokátní kanceláře DLA Piper Miroslav Dubovský v podcastu Trendy v udržitelnosti, který vzniká ve spolupráci e15 a projektu [ta] Udržitelnost.
Udržitelnost je zásadním tématem i pro svět práva, a to zdaleka nejen kvůli legislativě spojené s agendou ESG. Jak upozorňuje country managing partner advokátní kanceláře DLA Piper Miroslav Dubovský pro investory je důležité, aby firmy, do nichž chtějí investovat, byly transparentní a měly pokrytá sociální a environmentální rizika. Společnosti tak například řeší, zda uvnitř odběratelsko-dodavatelských řetězců jejich partneři sdílejí stejné hodnoty.
„Nakonec i zaměstnance zajímá, zda jsou v hodnotovém souladu se svými zaměstnavateli. Téma je opravdu všudypřítomné a ve společnosti velmi rezonuje,“ dodává. I globální management DLA Piper vnímá podle Dubovského udržitelnost jako příležitost pro další rozvoj právnické firmy. „Konkrétně pro inovaci našich služeb. A také to chápeme jako firemní závazek vůči společnosti, nejen na území Česka,“ vysvětluje.
Energetika, nemovitosti, odpad
Udržitelnost je stále silnějším tématem i pro velké banky, které vyžadují reporting a chtějí, aby investoři a firmy uvedli své procesy do souladu s regulatorikou. Jenže podle Dubovského to stále část byznysu přehlíží. „Pokud kupujete firmu, která se činnostem souvisejícím s reportingem dosud nevěnovala, ať už z jakéhokoli důvodu, během procesu due diligence se to zjistí. Pak je ve hře otázka, zda by nebylo fér poskytnout kupujícímu slevu, protože dostat takovou firmu do nějakých parametrů očekávaných investorem by stálo úsilí, čas a peníze. A budou i investoři, kteří nebudou ochotní investovat do firmy, která nemá splněné domácí úkoly,“ poznamenává Dubovský.
Tuzemská DLA Piper má tak už řadu českých klientů, kteří oblast ESG intenzivně řeší. Zdaleka přitom nejde jen o poradenství s reportingem. Společnost se například zabývala nákupem elektřiny z obnovitelných zdrojů pro výrobní podniky na území České republiky, kde šlo o výstavbu jejich vlastních elektráren. Nebo pro firmy provozující velké skladové prostory řešila umístění solárních elektráren na střechy a pro dalšího klienta zase udržitelnou likvidaci zbytkových plastů z výroby.
Právě energetika, odpadové hospodářství a nemovitosti jsou oblasti, kde je aktuálně podle zkušeností DLA Piper největší poptávka po udržitelných řešeních. Vedle toho ale vystupují do popředí další segmenty, donedávna spíše opomíjené. „V současnosti roste poptávka také v oblastech defence a obecně strojírenství, která mají svá úskalí a specifické nároky. Třeba právě v energetice nebo likvidaci odpadu,“ dodává.
Máme své závazky
Dubovský připomíná, že jelikož se ESG promítá úplně do všeho, DLA Piper pro všechny své právníky pořádá školení a umožňuje přístup ke všem relevantním informacím. „Aby všichni chápali, jak velká změna to je a dokázali ji převést do své práce a svého poradenství pro klienty,“ přibližuje.
Ačkoli DLA Piper je původem britsko-americká firma, sama na sebe vztáhla přísnější evropská pravidla. „Jsme globální společnost a snažíme se mít to nejlepší z obou světů. V udržitelnosti držíme evropský přístup, protože je to pro nás významné téma a máme sami své závazky,“ konstatuje. Jedním z nich je uhlíková neutralita. „V roce 2030 bychom chtěli být minimálně na polovině objemu emisí proti roku 2019,“ dodává Dubovský.
Tohoto závazku globální DLA Piper nemůže ale dosáhnout bez součinnosti regionálních kanceláří, takže se redukce v uhlíkovém hospodaření týká i Prahy. „Pro nás to znamená, že jsme ve velmi udržitelné budově s certifikací BREEM, takže takové, která šikovně nakládá s odpady, s vodou a s elektřinou. A vedle toho děláme i další kroky. Například přecházíme od papíru k digitálu, propagační předměty vyrábíme z biodegradabilních materiálů nebo děláme pro bono aktivity,“ vysvětluje s tím, že zrovna Praha je v nich velmi aktivní.
„Zatímco v Evropě DLA Piper dodala přes 70 tisíc hodin pro bono aktivity, což v penězích obnáší asi 30 milionů liber, Praha byla v počtu hodin na právníka v první trojici nejaktivnějších kanceláří,“ zdůrazňuje.
Kdo v Česku čerpal pro bono poradenství společnosti DLA Piper? Proč advokátní kancelář ve velkém sází na technologie? A proč je podle Miroslava Dubovského důležitá evropská direktiva o greenwashingu? I to se dozvíte v podcastu Trendy v udržitelnosti.