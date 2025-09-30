Opustila Rohlík a dala se na módu. Do jejího byznysu zainvestoval i bývalý šéf Tomáš Čupr
Vyměnila jistotu velké firmy za nejistotu vlastního podnikání a založila značku JustLove. Splnila si tak svůj sen. To je ve zkratce inspirativní podnikatelský příběh Zuzany Melicharové. K rozhodnutí jí přitom dovedla jedna upřímná debata s bývalým šéfem Tomášem Čuprem v Rohlíku.
Rozhodnutí vydat se jiným směrem přišlo po otázce Tomáše Čupra, jestli je vlastně šťastná v tom, co dělá. Zuzana Melicharová tehdy svému šéfovi upřímně přiznala, že není. Její odpověď vedla nejen k odchodu z Rohlíku, ale i k odvážnému startu vlastního byznysu. Založila značku oblečení JustLove, která letos cílí na deset milionů korun v tržbách.
Její šéf ji v rozhodnutí nejen podpořil, ale do podnikání také zainvestoval (přesnou hodnotu investice podnikatelka nezveřejňuje). Melicharová musela změnit původní plány na českou výrobu a vsadila na kašmír z Mongolska. V této zemi si vybudovala dodavatelský řetězec od pastevců až po pletárny. Začátky podnikání však prý nebyly jednoduché, a ovlivnila je také koronavirová pandemie.
Tři až pět koz na jeden svetr
„Když vám ale věří Tomáš Čupr, tak musíte trochu zabojovat a dotáhnout to,“ popisuje ve FLOW. Dnes zná Zuzana v Mongolsku konkrétní stáda kašmírských koz a spolupracuje se dvěma výrobci.
„Z jedné kozy se vyčeše zhruba sto padesát gramů kašmíru, což je na takový velmi lehký, krátký svetr. Na oversized rolák je potřeba přes pět set gramů, tedy tři až pět koz na jeden svetr,“ popisuje důvod, proč je kašmír drahý.
Sortiment JustLove dnes tvoří především kašmír a hedvábí, doplňuje je merino, organická bavlna a len. V marketingu se opírá také o umělou inteligenci a využívá dokonce AI modelky. „Ušetří hodně času i peněz,“ vysvětluje podnikatelka v rozhovoru.
Značka JustLove prodává především přes e-shop, kde Melicharová klade důraz na transparentnost vůči zákazníkům: u každého produktu uvádí rozpad ceny, aby lidé konkrétně věděli, za co platí.
Melicharová má také showroom v Praze, který však slouží hlavně jako podpora online prodeje, ze kterého plyne 95 % tržeb.
Podívejte se na rozhovor FLOW, kde jsme celý podnikatelský příběh probrali podrobně.