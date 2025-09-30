ANO a Motoristé si notují v nízkých daních. Převlečení komunisté ze Stačilo! chtějí zdanit téměř vše
Pokud by lidé v nadcházejících sněmovních volbách chtěli hlasovat jen peněženkami, mají na výběr širokou, avšak velmi nesourodou škálu možností. Favorizované uskupení Andreje Babiše slibuje nižší daně firmám i rodinám a například Pirátská strana by ulevila hlavně lidem s nízkými příjmy. Přesto by tyto subjekty, nebo i vládní trojblok Spolu se STAN, v zamýšlených daňových úpravách těžko hledaly společnou řeč. Jejich volební programy mají velmi málo shodných bodů.
Dokládají to nabídky dvou největších rivalů ANO a Spolu. Zatímco Babišovo hnutí je ve svých záměrech rozkročené téměř mezi všemi skupinami voličů, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jsou výrazně střídmější. S ANO by se asi dokázaly dohodnout pouze na rychlejších odpisech pro podniky, které investují do výzkumu a moderních technologií.
Důvodem nesouladu je strmý propad příjmů státního rozpočtu kolem 100 miliard korun ročně, který by sliby hnutí včetně zrušení důchodové reformy způsobily. Už dříve to odhadli analytici, podobné číslo aktuálně vychází například ekonomům z Oxford Economics.
Nejblíže jsou ANO a Motoristé
Nejméně třecích ploch v daňové oblasti obsahují programy ANO a Motoristů. Ostatně Babiš i další zástupci hnutí dali už opakovaně najevo, že by si spolupráci s formací Petra Macinky dokázali představit. Otázkou je, zda Motoristé získají poslanecké mandáty, zatím se pohybovali na hraně volitelnosti.
„Rodinám vrátíme školkovné i původní podobu slevy na druhého z manželů a pracujícím studentům vrátíme daňovou slevu. Zastavíme další zvyšování odvodů pro živnostníky, které současná vláda naplánovala pro rok 2026. A firmám snížíme daň z příjmů z 21 procent na 19 procent, abychom podpořili podnikání, investice, atraktivitu Česka a tvorbu pracovních míst,“ píše se v programu ANO.
Velký důraz na úlevy především pro menší a drobné podnikatele kladou i Motoristé, kteří by zrušili minimální výši odvodů OSVČ. „U nízkopříjmových OSVČ proto stanovíme možnost platby, která bude vycházet z procentuálního poměru vůči skutečnému zisku. Začínající podnikatelé budou po dobu prvních 12 měsíců svého podnikání osvobozeni od daní a odvodů,“ stojí v programu strany. Ta ujišťuje voliče, že se zvyšováním daní skoncuje. A v případě, že by bylo nutné posilovat rozpočtové výdaje, bude šetřit na provozu státu.
Spolu by zásadně změnilo daně nejvýše jednou za volební období. Neuvádí ale, jaké úpravy by to případně byly. Trojblok by dokončil projekt jednotného inkasního místa a modernizoval daňový informační systém tak, aby automaticky vypočítal částku k zaplacení a předvyplnil údaje na základě dostupných dat. „Navážeme na projekt jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele a dokončíme projekt jednotného inkasního místa, který sloučí odvody daní a sociálního i zdravotního pojištění do jednoho místa,“ píše se v programu Spolu.
Oproti tomu ANO více pamatuje na zaměstnance, kterým hodlá zrušit zastropování jejich volnočasových benefitů. A patrně kvůli covidovým zákazům za bývalé Babišovy vlády si chce naklonit pracovníky v gastronomii, kterým by osvobodilo dobrovolné spropitné od daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. „Dýška zaplacená kartou i v hotovosti se tak stanou čistým, oficiálním příjmem zaměstnanců – což zásadně posílí jejich pozici před úřady, bankami i dalšími institucemi a zrovnoprávní je s ostatními pracovníky ve službách,“ plánuje ANO.
Podpora rodin s nízkými příjmy
Na rodiny s dětmi cílí většina stran. Piráti by více podpořili především lidi s nízkými příjmy. „Daňovou změnu připravíme tak, aby 90 procent rodin mělo vyšší čistý příjem než nyní, zejména ti chudší. Zvýšíme slevu na poplatníka i daňové bonusy na děti,“ nabízí strana. Navíc by snížila DPH na základní a zdravé potraviny, jako je třeba zelenina a ovoce, stejně jako na pleny, hygienické potřeby a další nezbytnosti.
Rovněž STAN nechce vyšší daně pro chudé ani pro střední vrstvy. Do kapes by sáhlo těm nejlépe situovaným. „Progresivní zdanění příjmů fyzických osob bychom odstupňovali tak, abychom nezatěžovali nízkopříjmové a středněpříjmové lidi. Nechceme ale milionářské daně ani šikanu bohatých. Umíme si představit další daňové sazby,“ řekl šéf STAN Vít Rakušan.
SPD slibuje výrazné zvýšení daňových zvýhodnění na děti. „Pracující rodině se třemi dětmi se zvýší čisté příjmy o více než sto tisíc korun ročně. Matkám, které porodily čtyři děti, doživotně odpustíme daň z příjmů,“ uvádí uskupení v programu.
Podobně jako ANO by strana pracujícím rodinám vrátila slevy, o něž je připravil konsolidační balíček současné vlády. A navíc přidává nulovou daň z příjmu pro zaměstnance a živnostníky do 26 let, jestliže řádně pečují o své nezaopatřené děti.
Nové daně chtějí Piráti a Stačilo!
Kromě úprav stávajících daňových zákonů přicházejí některé formace se zbrusu novými daňovými povinnostmi. Piráti by razantně zatížili majetek občanů nepřátelských zemí a jejich firem. „Aktuálně jde o Rusko. Jak občan nepřátelského státu, který nemá trvalý pobyt na území ČR, tak i firma s těmito vlastníky budou platit 68násobnou daň z nemovitosti,“ upřesňuje strana. Výjimku by měli disidenti a uprchlíci před režimem Vladimira Putina.
Komunisté ze Stačilo! oprášili bankovní daň ve výši 0,5 procenta z aktiv daného finančního ústavu. Odvod z mimořádných zisků by pak uvalili na vybraná odvětví, konkrétně velké zbrojařské a energetické společnosti. Uskupení by také zavedlo speciální daň z prázdných a déle než rok nevyužívaných bytů. Pro první rok by stanovilo sazbu deset procent z tržní ceny nemovitosti a dále ji každým dalším rokem zvyšovalo. Dalším opatřením by byla dědická a darovací daň se silnými progresivními prvky.