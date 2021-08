Ondřej Malý: Rozhořčení nad vysokými cenami operátorů není úplně spravedlivé | E15.cz

V poslední době se hlavně na sociálních sítích objevila řada map a tabulek, které ukazují Česko v nelichotivém světle jedné z nejdražších zemí, co se týče cen mobilních dat. Samozřejmě to v předvolební době neuniklo řadě politiků a ti za to kritizují vládu, případně slibují, že s tím po volbách něco udělají.