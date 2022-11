Vysokorychlostní tratě mohou zlepšit dostupnost bydlení v Praze | E15.cz

Většina lidí je ochotna dojíždět do práce nanejvýš hodinu. Jenže za takovou dobu v ranní či odpolední špičce jen se štěstím projedete Prahou z jednoho konce na druhý. Pokud žijete dejme tomu v Ústí nad Labem a dostanete dobrou pracovní příležitost na pražském Chodově, nezbude vám nic jiného, než se do Prahy přestěhovat. Jenže to stojí peníze. Velké peníze. Koupit byt v Praze si dnes nemůže dovolit každý.

Lidé tedy v mnoha případech raději zůstanou pracovat v regionu, ačkoliv by si v nové práci v Praze mohli vydělat mnohem více a získali by kvalitnější knowhow třeba i pro své budoucí podnikání. Vysokorychlostní tratě by tuto zablokovanou situaci mohly po moci vyřešit a v důsledku také upustit páru z pražského nemovitostního hrnce. Lidé by mohli zůstat bydlet ve větší vzdálenosti od Prahy a přitom se do metropole dopravo vat za prací v rozumném čase. Jak je ostatně zvykem v řadě západoevropských měst. Ceny bydlení v hlavním městě by díky tomu už nemusely růst tak raketově, jako rostly v posledních letech.

Vysokorychlostní tratě přinášejí více pracovních možností a dostupnější vzdělání. Lidé budou moci dojíždět do práce či škol, aniž si v daných lokalitách budou pořizovat nákladné bydlení. A nové pracovní příležitosti přinese i samotná výstavba vysokorychlostních tratí.

Například díky výstavbě LGV Sud Europe Atlantique ve Francii vzniklo až 13,7 tisíce nových pracovních míst. Region Pays de la Loire zaznamenal vznik až 21,6 tisíce nových pracovních míst po osmi letech od zahájení provozu. Zásluhou vybudované stanice Lille Europe na severu země pak v okolí vzniklo za posledních 25 let celkem 1120 tisíc metrů čtverečních nových kancelářských ploch, množství bytů či vysoká škola.

Očekává se také, že zavedení vysokorychlostních železnic v Česku se stane řešením aktuální vytíženosti stávajících konvenčních tratí. Doprava tam bude rychlejší, dochvil nější a plynulejší. Uvolnění se projeví jak v osobní, tak v nákladní dopravě, stejně jako v letecké i silniční dopravě, která je rovněž značně vytížená. Tyto závěry se prokazatel ně potvrdily již u francouzských rychlovlaků TGV, díky nimž nastal pokles vnitrostátní le tecké dopravy o 24 procent a osobní silniční dopravy o osm procent.

Vysokorychlostní tratě zvyšují konkurenceschopnost železniční dopravy vůči dopravě letecké a silniční. Ostatní dopravci tak budou muset nově zohlednit dalšího sobě rovného hráče, který má rovněž potenciál ovlivňovat chování cestujících.

