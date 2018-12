Po Merkelové přichází digitální AKK. Kdo je nová lídryně nejsilnější německé strany? | E15.cz

Katolička se silným sociálním cítěním, které nevadí vysoké daně. A velká propagátorka digitalizace, která je o něco tvrdší k uprchlíkům než její slavná předchůdkyně. To je šestapadesátiletá Annegret Krampová-Karrenbauerová, od pátku nová šéfka nejsilnější německé politické strany. A možná budoucí kancléřka. Němci, a teď už i svět, jí znají pod zkratkou AKK.

„Nejsme politické smíšené zboží, ale potřebujeme nový kompas,“ hřímala Krampová-Karrenbauerová na 31. kongresu CDU, kde byla v pátek zvolena novou předsedkyní strany místo kancléřky Angely Merkelové. Krampová, která vyniká skvělou rétorikou, tím narážela na největší problém své strany. Ta se za panování Merkelové výrazně posunula k politickému středu. Ekonomickým liberálům a konzervativnějším voličům to moc nevyhovuje, radikálnější voliče napravo i nalevo se zase rozebraly antiuprchlická Alternativa pro Německo (AfD) a multikulturní Zelení.

Neexistuje žádný úkol, který by Annegret v rámci strany nebyla schopna splnit, říkají o nové předsedkyni CDU její straničtí kolegové. Ve straně má pověst slušného, spolehlivého a čestného člověka. Zdání ale může klamat. Podobně jako Merkelová je i její nástupkyně velmi silným zákulisním hráčem.

Politicky je AKK nesmírně zkušená. Do CDU vstoupila už v roce 1981, prošla ve straně mnoha funkcemi a posledních sedm let byla premiérkou spolkové země Sársko. Narodila se 9. srpna 1962 ve městě Völklingen na německo-francouzských hranicích. Pochází z katolické rodiny, každou neděli chodí do kostela a v pátek nejí maso. Původně chtěla být porodní asistentkou, ale nakonec vystudovala politologii a práva na Trevírské a Sárské univerzitě. Od roku 1984 je vdaná za důlního inženýra Helmuta Karrenbauera, s nímž má tři syny. Jako jednu ze zálib uvádí poslech písní australské rockové skupiny AC/DC.

Ekonomicky je AKK i v rámci středové CDU spíše vlevo, i když sama to popírá. Je silným obhájcem minimální mzdy. Před spolkovými parlamentními volbami v roce 2013 navrhla, aby byla horní sazba daně z příjmu zvýšena až na 53 procent, což vyvolalo zejména v podnikatelských kruzích velkou nevoli. Krampová ale říká, že vysoké daně přispívají k udržení německého sociálního smíru.

Za mimořádně moderní se dají naopak považovat její názory na digitalizaci společnosti. Nová technologie 5G podle ní musí brzy dorazit do všech venkovských oblastí Německa a propaguje také internet věcí, tedy technologické změny, které v blízké budoucnosti zásadně ovlivní ekonomiku i obchod. V tomto směru by mohla být lákadlem pro mladší voliče. Je také velkým milovníkem sociálních sítí. Svůj účet na Twitteru zásobuje s intenzitou, za kterou by se nestyděl ani Donald Trump. Merkelovou nahradila Krampová-Karrenbauerová na postu předsedkyně CDU

Velkým tématem je v Německu pořád migrace. Krampová je k uprchlíkm o něco méně vstřícná než Merkelová. Podle ní lidé, kteří žádají o azyl a oklamali úřady falešnými doklady či smyšleným rokem narození, mají být deportováni. Pozornost upoutala i výrokem, že pokud muslimský uprchlík odmítá z náboženských důvodů přijmout jídlo od ženské humanitární pracovnice, má zůstat o hladu.

První vážně testy pro ověření schopností AKK přijdou brzy. V květnu 2019 budou volby do Evropského parlamentu a ve spolkové zemi Brémy. V září přijdou regionální volby v Sasku a Braniborsku. Pokud v nich CDU opět oslabí, může se stát, že předsednictví AKK nebude mít dlouhého trvání.

Autor je spolupracovníkem redakce.