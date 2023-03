Je příliš pozdě na investici do akcií technologických společností? | e15.cz

Pro zodpovězení této otázky je důležité podívat se na současný stav technologického sektoru a faktory, které jsou hnací silou jeho růstu. Jedním z klíčových faktorů, který v posledních letech podporuje růst technologických akcií, je rostoucí závislost na technologiích v našem každodenním životě.

Vzhledem k tomu, že stále více lidí pracuje z domova, nakupuje online a využívá digitální služby, zaznamenaly technologické společnosti prudký nárůst poptávky po svých produktech a službách. Kromě toho pandemie urychlila zavádění nových technologií, jako jsou například umělá inteligence a elektronické obchodování, které budou podle očekávání i v příštích letech hnací silou růstu technologického sektoru.

Luis Strohmeier, partner a majetkový poradce ve společnosti Octavia Wealth Advisors, říká, že stále doporučuje velké akcie tech. společností - ale ne pro investory s krátkým výhledem. V krátkodobém horizontu by tyto akcie mohly po svém růstu zaznamenat korekci; nyní se může stát cokoli, říká. Ale z dlouhodobého hlediska „jsou to skvělá místa pro uložení peněz". Pokud chcete investovat do své budoucnosti - na pět, deset nebo čtyřicet let dopředu - pak je nyní jako nikdy předtím vhodná doba pro nákup akcií technologických i jiných společností.

Maxim Manturov, vedoucí investičního poradenství ve společnosti Freedom Finance Europe, říká, že: "Spotřebitelské a podnikové technologie se staly nedílnou součástí života lidí, čímž se zásadně liší od situace dot-com. A přestože poptávka po některých službách může v roce 2023 klesnout, zákazníci budou za produkty nadále platit, což udrží příjmy na přijatelné úrovni. Navíc cyklus zvyšování sazeb Fedu (Federální rezervní systém) se pravděpodobně blíží ke konci, protože se soustředí na oživení ekonomiky po pandemii COVID-19. Vzhledem k dominantnímu postavení technologického sektoru v indexech amerických trhů nabývají vyhlídky technologického sektoru na významu. Společnosti, které nadále vykazují růst, zejména při nízkém ocenění, mají nejlepší předpoklady pro to, aby se v současném prostředí orientovaly a přinášely investorům hodnotu.

V roce 2023 je důležité držet se technologických společností s velkou kapitalizací + těch podniků, které mají na počátku defenzivnější profil, jako jsou společnosti, které mají silné manažerské týmy a prokázaly schopnost zvyšovat výdaje zákazníků vzhledem ke svým výhodám v podobě dosahu a rozsahu. Od velkých společností se očekává nové úsilí a práce na zvyšování hodnoty pro stávající zákazníky.

Závazek Federálního rezervního systému udržovat nízké úrokové sazby v dohledné budoucnosti navíc znamená, že poptávka po technologických akciích bude v příštích letech pravděpodobně pokračovat.

Navzdory pozitivním vyhlídkám technologického sektoru existují v současné době určitá rizika investic do technologických akcií. Jedním z potenciálních rizik je hrozba zvýšené regulace. S tím, jak se technologické společnosti stávají dominantnějšími v ekonomice, rostou obavy z jejich tržní síly a dopadu na společnost. To vedlo k častějším výzvám k regulaci technologického sektoru, což by mohlo potenciálně omezit růst těchto společností.

Dalším potenciálním rizikem je možnost korekce trhu nebo recese. Zatímco technologický sektor byl během pandemie relativně odolný, náhlá změna nálady na trhu nebo hospodářský pokles by mohly vést k prudkému poklesu akcií technologických společností. Některé technologické společnosti se navíc obchodují s vysokým oceněním, což by je mohlo učinit zranitelnými vůči korekci, pokud by se nálada investorů změnila na negativní.

Je tedy na nákup technologických akcií pozdě? Odpověď není jednoznačná, protože závisí na vašich investičních cílech a toleranci k riziku. Pokud hledáte rychle rostoucí investici s potenciálem dlouhodobých výnosů, pak by investice do technologických akcií mohla být dobrou volbou. Měli byste však být připraveni na možnost volatility a rizika poklesu a ujistit se, že vám vyhovuje ocenění společností, do kterých investujete.

Pokud jste konzervativnější investor nebo se obáváte rizik spojených s investováním do technologického sektoru, jsou k dispozici i jiné investiční možnosti. Můžete například zvážit investování do diverzifikovanějších fondů nebo ETF, které zahrnují expozici vůči technologickému sektoru i dalším odvětvím ekonomiky. To by mohlo pomoci rozložit riziko a zajistit vyváženější portfolio.

Závěrem lze říci, že ačkoli technologický sektor v posledních letech zaznamenal impozantní růst, existují rizika a nejistoty, kterých by si investoři měli být vědomi. Investování do technologických akcií může být dobrou volbou pro ty, kterým nevadí rizika, je však důležité provést průzkum a činit informovaná investiční rozhodnutí. Rozhodnutí, zda investovat do technologických akcií, závisí nakonec na vašich individuálních investičních cílech a toleranci k riziku.

Autor je finanční spisovatel žijící v Londýně, zakladatel společností Solvid a Pridicto.