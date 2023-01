Jak Andrej Babiš konečně našel víru v nezávislou justici - komentář | E15.cz

Do soudní síně se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek. A ten dnešní, který u Městského soudu v Praze vynesl soudce Jan Šott, musel udělat radost Andreji Babišovi i jeho poradkyni Janě Nagyové. Dokonce takovou, že náhle změnil názor na fungování české justice, dosud pevné součásti Palerma a polistopadového kartelu. „Nevinen! Jsem velmi rád, že máme nezávislou justici a soud potvrdil, co jsem od začátku tvrdil. Že jsem nevinný a nic nezákonného jsem neudělal,“ uvedl Babiš po rozsudku, kterého se neúčastnil. Události z přelomu let 2007 a 2008, tedy patnáct let staré, nejsou trestným činem, konstatoval soudce Šott. Pro úplnost dodejme, že rozsudek není pravomocný a je možné se proti němu odvolat k vrchnímu soudu.

Všichni jsou najednou rádi a oprašují si fráze o respektu vůči soudnímu rozhodnutí. Žijeme v právním státě, soudy jednají nezávisle, nikoli podle společenské objednávky. Opravdu k tomu potřebujeme soudní řízení, které nám tyto pravdy vyjeví po patnácti letech od spáchání údajného skutku?

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek reagoval rychle, hřeje si polívku, kterou nám servíruje po celou dobu svého opakovaného mandátu: „Trestní právo se nemá a nesmí stát součástí politického diskursu. Včetně nezákonně získaných informací ze spisů,“ napsal po vynesení rozsudku. Ano, přesně to se léta děje, prakticky bez zájmu všech, komu takové úniky vyhovují.

Video se připravuje ... Babiš o rozsudku k Čapímu hnízdu: Mám obrovskou radost. • VIDEO ČTK / Blesk Zprávy

Blažek už neříká, že se mu to děje přímo v soustavě státního zastupitelství. Ta si ráda hraje na nezávislou, vždy tam, kde jí to vyhovuje. Rytířem smutné postavy je v kauze Čapí hnízdo státní zástupce Jaroslav Šaroch, který při vynesení rozsudku smutně sklonil hlavu do dlaní. Kauzu chtěl zastavit, rozhodnutí mu tehdy hodil na hlavu tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman za vydatného sekundování nadřízené vrchní žalobkyně Lenky Bradáčové. Když teď soudce nezávislého soudu říká, že nešlo o trestný čin, nabízí se jednoduchá otázka: To vážně elity státního zastupitelství nepoznají trestný čin? Pokud by nerozeznali veverku od lasičky, bylo by to možné pochopit. Ale trestný čin? Nemá to být základ veškeré jejich činnosti?

Nejde navíc o první a jediný případ. V posledních měsících jsme byli svědky řady exponovaných případů, kdy státní zastupitelství utrpělo před soudem debakl. Ty nejkřiklavější známe: případ exministryně obrany Vlasty Parkanové, tzv. pražská jízdenková kauza. Teď si na Pankráci zapíšou další a život půjde dál. Lenka Bradáčová a spol. se zdají být nedotknutelní.

Jaký bude mít zprošťující verdikt dopad na volby? Dlouho se tvrdilo, že i kdyby byl Babiš odsouzen, nebude dopad na volby prakticky žádný. Ti, kdo mu věřili, už prý byli příliš utvrzeni na to, aby kvůli rozsudku cokoli na své víře změnili. Podobně druhý tábor jeho odpůrců. Samotné projednání přineslo tak hutný vhled do myšlenkového světa bývalého předsedy vlády, že těžko očekávat nějaké houfné obrácení.

Babiš se přirozeně pokusí svůj úspěch přetavit k přesvědčování nerozhodnutých. Hlavně před druhým kolem, pokud se do něho dostane, přibude aktivizačních vět typu Palermo, chtěli mě dostat z politiky a podobně. I tábor anti-Babiš bude aktivizovat: Babiše je třeba porazit ve volbách, však už to slyšíme. Čapí hnízdo se jen stalo katalyzátorem kampaně, na kterou muselo dojít tak či tak, a těžko by mohla být vyhrocenější.

A státní kasa si zatím může začít spořit na odškodnění za nezákonné trestní stíhání.