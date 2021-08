O co se hraje kolem šéfa BIS | E15.cz

Řediteli Bezpečnostní informační služby Michalu Koudelkovi skončilo v neděli funkční období. Dlouhodobě proti jeho dalšímu jmenování vystupoval prezident Miloš Zeman. Nedělejme si iluze: šalamounština s pověřením jen přikrývá fakt, že místo vlády tady rozhoduje prezident, který po schůzce s Andrejem Babišem z počátku srpna milostivě svolil ke kompromisu. Dal svrchované vládě vrchnostenské pomazání, chcete-li. Babišova vláda svého stropu odvahy dosáhla, když Koudelku šestkrát navrhla do generálské hodnosti, což prezident zamázl. Nic ale nedokáže zakrýt holý fakt: Babišova vláda plukovníka Koudelku do čela BIS nejmenovala. Nestojí o něho. Nedokáže překročit svůj stín a dělat, co se od ní očekává. Vládnout. Tečka.

Andrej Babiš Zemana potřebuje, nedokáže se mu vzepřít. Zeman opakovaně řekl, že sestavením vlády pověří lídra strany, která bude první na volební pásce, nikoli hnutí. Babišovi tak dal slušnou šanci, že to bude v říjnu on, kdo se na dlouhou dobu znovu ujme vládních otěží. I kdyby většinu ve sněmovně nesehnal, je tu druhý pokus a Zemanova známá kreativní práce s výkladem ústavních zvyklostí. Od prezidenta je to výzva: ty mně Koudelkovu hlavu, já tobě exekutivu a stát.

O nic Babiš nestojí víc než si dál užívat přízně státní správy na mnoha úrovních. A naopak, představa, jak sedí v opoziční lavici a dívá se, jak se státní správa deagrofertizuje, je sice možná pro mnohé lákavá, vtipná, ale pro Babiše těžko představitelná. Také proto jsme se nedozvěděli, jak by se ve věci ředitele BIS Babiš zachoval, kdyby skutečně po volbách sestavoval vládu. Prý názor má, ale novinářům ho nemá potřebu sdělovat. Jen novinářům? Odmítl ho sdělit i veřejnosti, zpravodajské komunitě, českým zahraničním spojencům. Zasel nejistotu. My si ale můžeme být celkem jisti, že někomu ho přece jen sdělil. Zemanovi.

Těžko si představit, že by se ho na to Miloš Zeman na zmíněné schůzce v Lánech nezeptal. Když svolím ke kompromisu s pověřením, co uděláš po volbách? I pro Zemana je to vabank hra. Potřebuje, aby jeho spojenec Babiš volby vyhrál, ale nesmí je vyhrát tak moc, aby pohodlně sestavil vládu a prezidentovu pomoc už nepotřeboval. Karet, které by v takové situaci Zeman držel, už by moc nezbylo. Přišel by o výhodu druhého pokusu, jeho mandát skončí zkraje roku 2023. Vypadá to jako daleká budoucnost, ale je to jen patnáct měsíců, po které si za vhodné konstelace může Zeman podržet pozici hegemona, který do poslední chvíle řídí povolební situaci. Po ničem netouží víc.

To, že v tuto chvíli nemáme řádného ředitele tajné služby zcela zásadní pro vnitřní bezpečnost ČR, BIS samo o sobě nerozloží. Důležitý je přístup samotného Michala Koudelky, kterému by se nikdo nedivil, kdyby v reakci na zbabělost vlády prásknul dveřmi. Nestojíte o mě? Nemáte sílu udělat to, co se od vás čeká? Koudelka zjevně upřednostnil vlastní loajalitu a stabilitu služby před osobní ctí, za to zaslouží obdiv. Celá hra je pak jen dalším důkazem, jak důležité volby Česko v říjnu čekají.