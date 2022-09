Robert Malecký: Hřib se staví proti všem. V balíčku se Svobodou dostanou voliči i Nachera | E15.cz

Praha je specifický žánr komunální politiky a oblíbené klišé praví, že pražský primátor je významem na úrovni ministra. Není, ale politici to tak mají rádi a my je u toho můžeme nechat. Do voleb zbývají necelé dva týdny a politické střety se začínají personifikovat. Svoboda s Nacherem proti Hřibovi, ten kontruje přirovnáním svých oponentů k prasečí chřipce, pěkná bramboračka. Kampaň se vede na jménech, kterých strany nedokázaly vygenerovat zase tolik, a tak si s trojicí lídrů musíme neradi vystačit.

Koalice se, jak známo, skládají až po volbách, a tak je v dnešní zmatené době řešíme už teď. Obvyklá odpověď v tuto předvolební dobu bývá, že nepřichází v úvahu spolupráce s extremisty, nyní se ale lídr ODS (a koalice Spolu, v níž je i TOP 09 a lidovci) Bohuslav Svoboda vymezil proti spolupráci s primátorem Zdeňkem Hřibem a Piráty obecně. Což přirozeně vzbudilo pozornost.

ODS má totiž zájem na vytvoření podobné koalice, která funguje na celostátní úrovni, ale s Piráty to prý nepůjde. „Museli by se změnit nebo obměnit o sto procent. Jinak tam není žádná společná vazba,“ řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz. A své partnery z TOP 09 rovnou vyděsil dodatkem o Patriku Nacherovi z hnutí ANO: „To je člověk, který je z mého pohledu velmi schopný. Úzce se specializuje na dluhovou problematiku, dělá ji fakt skvěle a je to člověk, který je pracovitý, schopný naslouchat. Když nehovoříme o stranické příslušnosti, je to kvalitní člověk.“

Lídr Pirátů Hřib reagoval o dva dny později v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Vybírat si teď koaličního partnera mezi ODS a hnutím ANO je podle něho předčasné (správně), protože nevíme, jak dopadnou volby. Ale: „A fakt je to otázka, jestli bych radši chřipku ptačí, nebo prasečí. Já udělám maximum, abych si takhle vybírat vůbec nemusel.“

Tady se Hřib plete. Vládnout v Praze budou s vysokou pravděpodobností dva ze tří nejsilnějších subjektů, kterými se zatím podle průzkumů jeví koalice Spolu, hnutí ANO a Piráti. Před čtyřmi lety volby skončily mimořádně těsně – všech pět klubů se vešlo do rozpětí dvou mandátů, od dvanácti do čtrnácti, a muselo se jednat. Pokud by si někdo, jak si představuje Hřib, chtěl „nemuset vybírat“, musel by odskočit ostatním minimálně o desítku mandátů – a ani tak by ještě neměl nic jisté.

Doby, kdy třeba ODS v Praze v roce 2006 získala 42 mandátů v tehdy sedmdesátičlenném zastupitelstvu a mohla si ukazovat prstem, jsou dávno minulostí.

Možná budoucí spolupráce ODS a ANO vzbuzuje vášně, jistá logika v tom ale je. Od roku 2018 vládli Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu, což je TOP 09 se STAN. ODS a hnutí ANO skončily v opozici, a pokud myslí vážně programové otázky, není jejich spolupráce úplně nepřirozená. Syndrom „Babiš“ v Praze úplně nefunguje, také proto že sám předseda ANO hlavnímu městu příliš nerozumí, což v minulosti ukázaly epizody s Adrianou Krnáčovou nebo Petrem Stuchlíkem. Na druhou stranu těžko soudit dopad na voliče, kteří nyní dostávají vzkaz, že v balíčku se Svobodou mohou dostat Nachera. Týká se to přirozeně i voličů ANO v hlavním městě, masírovaných protipalermovskou rétorikou, na níž Babišovo hnutí stojí.

Mějme ale na paměti pravidlo dvou ze tří. Ideové zábrany padnou nejpozději dvě minuty po ohlášení výsledků voleb.