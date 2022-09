Koupíme německý podíl v pražské energetice, plánují kandidáti na primátora. Experti souhlasí | E15.cz

„Jako zásadní pro město vidím vlastnictví distribuční sítě. Plně kontrolovat celou PRE, tedy i její obchodní část, nepovažuji za nutné. Obrazně řečeno, Praha by měla plně vlastnit nejen plynové trubky, které spadají pod Pražskou plynárenskou, ale i dráty, jimiž proudí elektřina. Myslím, že město by se mělo v energiích soustředit na infrastrukturní záležitosti,“ řekl deníku E15 pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

PRE je s 690 tisíci odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a patří podle tržeb mezi padesát největších tuzemských firem.

Hřibův soupeř z koalice Spolu Bohuslav Svoboda z ODS je pro. „V případě, že stanu v čele Prahy, jsem připraven jednat o odkupu Pražské energetiky a zajistit dohodu s německým spoluvlastníkem, která bude garantovat Pražanům stabilní dodávky za stabilní ceny,“ uvedl.

„Dostáváme se do doby geopolitické nestability. A je to stát, kdo musí zajistit občanům základní služby. Klíčové firmy a infrastrukturu, která ovlivňuje životy lidí, musejí proto plně vlastnit a kontrolovat stát či město, jinak je veřejná správa vydíratelná soukromým sektorem,“ dodal Svoboda.

Záměr se zamlouvá i kandidátovi na primátora za ANO Patriku Nacherovi. „Principiálně bych byl pro odkup akcií, Praha má vlastnit zásadní komodity včetně vody a její úpravy. Na druhé straně to není záležitost na jedno volební období. Také nevíme, kolik by odkup stál,“ sdělil.

Odkup německých akcií v tomto volebním období byl podle primátora Hřiba ve hře. „Nakonec se ukázalo, že to nejde. Mimo jiné z finančních důvodů,“ podotkl.

Redakce deníku E15 se s dotazy týkajícími se možného prodeje 42procentního balíku akcií nebo jeho části v pondělí obrátila také na firmu Energie Baden-Württemberg. Ta zatím nereagovala.

Dlouholetý podnikatel v energetice Jan Palaščák je přesvědčen, že vlastnictví pouze obchodní části PRE by Němcům mohlo vyhovovat. „Klíčové pro Prahu je, aby měla kontrolu nad PRE distribuce a nad distribuční soustavou Pražské plynárenské. Takže obchodní části právě v Pražské plynárenské by se mohla vzdát a za získané peníze koupit distribuční část PRE,“ nabídl Palaščák řešení kontraktu.

Rovněž šéf české pobočky Deloitte Josef Kotrba soudí, že nové vedení Prahy by po komunálních volbách mělo o prodeji začít jednat. „Obecně lze říct, že i když to na první pohled nevypadá, energetické firmy v Evropě jsou ve velmi křehké situaci, a investic se proto často zbavují. Myslím, že je vhodný okamžik, aby se Praha s německým akcionářem PRE dohodla. Je to vhodný čas, kdy investory vykoupit,“ zdůraznil Kotrba.