Roman Dvořák: Proč se rok 2022 zapíše do historie jako nejhorší | E15.cz

Kalendářní roky, kdy byly akcie a zároveň dluhopisy za posledních sto let v minusu, napočítáme na prstech jedné ruky. Pravděpodobnost je přibližně stejná, jako když nám při hodu dvěma kostkami padnou dvě šestky. Není to příliš pravděpodobné, ale ani zcela výjimečné.

Zadruhé, rok 2022 je nejhorší proto, že reálná ztráta investic překonává kvůli vysoké inflaci historii. Dokonce i extrémně ztrátové roky na začátku 30. let nepřinesly tak velké reálné ztráty jako letošní rok, protože tehdy ceny v deflaci klesaly. Zatřetí, současné ztráty nejsou sníženy vysokými dvoucifernými kupony dluhopisů jako na začátku 80. let. Tehdy totiž centrální banky zvyšovaly sazby z vysokých úrovní, zatímco dnes pouze z nuly. Kupóny tedy dříve více než teď pomáhaly tlumit poklesy cen dluhopisů.

Začtvrté, na začátku 80. let centrální banky držely sazby dlouhou dobu několik procentních bodů nad inflací, zatímco dnes jsou sazby hluboko pod ní. Peněžní fondy tak před čtyřmi dekádami vydělávaly víc než inflace, zatímco nyní ne.

To všechno jsou důvody, proč se letošní rok zapíše do historie jako nejhorší. Zároveň jsou to i statistické předpoklady příznivějšího vývoje v příštím roce. Kalendářní roky, kdy rostly jak akcie, tak dluhopisy, nastávají ze všech čtyř kombinací nejčastěji – přibližně v polovině všech případů. Navíc po letech největších poklesů často následovaly roky růstu. Není to jistota, na kterou se lze spolehnout, pouze pravděpodobný scénář dalšího vývoje.

Autor je analytik Amundi