Ropné firmy jako mašiny na peníze | e15.cz

Ropný sektor je z pohledu investora rok co rok zajímavější. Rok 2022 byl bezesporu jedním z těch nejúspěšnějších za několik let a řada investorů se může ptát, zda je vůbec možné se podobnému zhodnocení na akciích ropných společností přiblížit. Naopak recese, která snad nikdy v historii nebyla více očekávána, může dostat ceny ropných akcií výrazně níže. Otázkou ale je, zda by recese skutečně měla odradit investory od ropných společností. Odpověď zní: neměla. Recese způsobí poptávkový šok na cenách ropy, s níž se svezou také ocenění ropných společností. Fundament, který mají ropné společnosti v zádech na další dekádu, však dělá z mnoha firem tiskárny na peníze. A to i za mnohem nižší ceny ropy než dnes.