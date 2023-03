Silná koruna může působit nevratné škody | e15.cz

Deset let uplynulo od rozhodnutí největších centrálních bank zapojit do svého boje s domnělou deflací nestandardní nástroj označovaný zkratkou QE, pro nějž se v Česku ujal nepřesný výraz tištění peněz. Byl to tehdy nevyzkoušený experiment. Do jaké míry centrální banky skutečně zabránily deflaci, se zpětně zjistit nedá, stejně jako nevíme, do jaké míry jejich tehdejší politika přispěla k nynější inflační vlně. Experiment však odhalil, že natištěné peníze komplikují centrálním bankám současné utahování měnové politiky. Mezi tištěním a stahováním peněz totiž funguje zřejmá asymetrie. Na nadbytek likvidity si účastníci finančního trhu snadno zvyknou, zatímco na snahy jej omezit reagují podrážděně.