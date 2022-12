Tomáš Pfeiler: Vystřízlivění na akciových trzích se nevyhnutelně blíží | E15.cz

Letošní vývoj indexů se nese ve znamení turbulencí. Vzhledem k explozi plejády rizik můžeme považovat dosavadní zhruba 18procentní ztrátu S&P 500 za vcelku mírnou. Za zmínku taktéž stojí, že během roku nastaly tři tzv. bear market rally (růst uprostřed medvědího trhu o více než 10 procent) – v březnu, červnu a v říjnu. Jde o největší četnost za posledních 40 let. Tu poslední odstartovalo překvapivé snížení inflačních čísel. Nicméně intenzita tržních pohybů opět odtrhla kurzy akcií od fundamentů.

Finanční systém je stále zaplaven likviditou, kterou jej vydatně zásobovaly centrální banky. Přestože „buy the dip“ reflex oproti předchozímu roku oslabil, mají investoři stále tendence zapojovat volnou hotovost už při nepatrných náznacích optimismu. Projev Jeroma Powella z minulého týdne svědčí o exaltovaných pocitech, které trhy zachvátily. Šéf Fedu vyslal spíše jestřábí signály. Centrální banka musí podniknout další kroky, aby inflaci zkrotila. Rovněž padlo varování před předčasným uvolňováním politiky. Pod vlivem všeprostupujícího entuziasmu se však burziáni jednostranně zaměřili na informaci, že Fed sníží kadenci zvedání úroků, a to zřejmě již v prosinci. Cesta k „hiku“ o 50 bazických bodů je tedy volná. Méně agresivní restrikce trhy ovšem z převážné části promítly do cen již v minulých týdnech.

Z(a)tracená čísla, 16. díl – Pokles ceny bytů:

Video se připravuje ... Z(a)tracená čísla 16. díl • VIDEO Videohub

Investoři se upínají pouze k optimistickým narativům a zbytek okázale ignorují. Podobně nezdravou euforii vidíme i v Číně. Tamní indexy prudce posilují. Důvod je na první pohled poněkud paradoxní – protivládní protesty. Opět převážil sangvinistický pohled: rebelie přinutí vládu kapitulovat a rozvolnit drakonická proticovidová opatření. Od skutečnosti, že tamní populace zatím nedisponuje imunitou, nebo od hororové varianty, že nepokoje budou tvrdě potlačeny, trhy zcela abstrahují.

Inflační čísla se sice nacházejí na sestupné trajektorii, všichni však zapomněli, že stále levitují vysoko nad dvouprocentním cílem, který Fed sleduje. Současný vzestup cen aktiv působí přímo proti krokům centrálních bank. Vyšší kurzy akcií, nižší dluhopisové výnosy, komprese kreditních prémií a slabší dolar způsobují rozvolnění podmínek financování. Strážci měnové politiky usilují o pravý opak – tedy jejich utahování s cílem utlumit ekonomický dynamismus a dosáhnout návratu cen na přijatelnější úrovně. Neřízené uvolňování podmínek financování může zkomplikovat avizované zpomalení cyklu zvedání sazeb.

Kurzy akcií taktéž dostatečně nereflektují blížící se recesi. Citelné hospodářské ochlazení v příštím roce povede k zeštíhlení firemních zisků. Slabší korporátní profitabilitu zatím investoři neberou na vědomí. Postupné přeceňování výsledků směrem dolů tak bude spojeno s násilnými pohyby na burzách.

Finanční trhy v minulosti fungovaly jako personifikovaná disciplína a exemplárně trestaly neodpovědné subjekty. Dekáda monetárního extremismu však tuto klíčovou roli umrtvila. Přestože se burzy mohou krátkodobě mýlit, v delším období ekonomické gravitaci odolávat nedokážou. Moment vystřízlivění se nevyhnutelně blíží. Očekávejte proto, že indexy opět zkorigují.