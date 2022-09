Uzávěrka Jana Novotného: Jednání o nové pražské koalici bude bolet | E15.cz

V Praze není situace po volbách jednoduchá, ale také není bezvýchodná. Existuje několik variant, jak může budoucí koalice v hlavním městě vypadat. Nejpravděpodobnější je pokračování současné koaliční většiny obohacené o zastupitele ODS a KDU-ČSL. Premiér Petr Fiala (ODS) a vedení celostátní ODS, TOP 09 i lidovců už nepochybně tlačí na to, aby Spolu v Praze vytvořilo zrcadlovou koalici jako ve vládě, tedy společně s Piráty a Starosty a nezávislými.

Jenže tak růžový průběh to rozhodně mít nebude. Piráti mají velký problém s celou špičkou kandidátky Spolu. Vadí jim samotný lídr Bohuslav Svoboda, a to kvůli kumulaci funkcí. Svoboda chce být primátorem a poslancem najednou. Dále se Pirátům nezamlouvá dvojka kandidátky Jiří Pospíšil, který se hlavně kvůli svému dvornímu pobočníkovi Jiřímu Fremrovi namočil do kauzy Dozimetr, a ještě k tomu veřejně mlžil o svých kontaktech s obviněným kmotrem STAN Michalem Redlem. Piráti odmítají i čtyřku kandidátky Jana Wolfa, který je obžalován v kauze rozdělování pražských sportovních dotací.

Spolu bude mít problém i samo se sebou. Jeho lídr Bohuslav Svoboda doplatil na to, že před volbami odmítal chodit do některých debat a za Spolu pokaždé mluvil někdo jiný. Voliči ho takzvaně vykřížkovali a Svoboda se na pražské kandidátce Spolu zařadil nakonec až na páté místo. Není tedy vůbec jasné, zda se stane primátorem. Pro nejdůležitějšího lídra klíčové vládní strany je to docela fiasko. Ani celkové výsledky koalice Spolu v Praze nijak neoslňují: uskupení volby vyhrálo, avšak jen s necelými 25 procenty. Za předvolebními průzkumy, a především za vlastními ambicemi spíše zaostalo. Zvlášť když si uvědomíme, že jen samotná ODS získala před čtyřmi lety v Praze necelých 18 procent a TOP 09 je de facto pražská partaj.

Naopak hnutí ANO v Praze posílilo téměř o třetinu a tou nejdůležitější zprávou je, že se dokázalo emancipovat i od Andreje Babiše. Ten totiž do pražské kampaně tentokrát vůbec nezasahoval. Naopak veškerá pozornost byla upřená na lídra Patrika Nachera, který se v kampani nedopustil žádného významného přešlapu.

Piráti naopak oproti předpokladům a výprasku z loňských sněmovních voleb v Praze uhájili výsledek z roku 2018. Dokonce ho o pár desetin procenta vylepšili. Svědčí to o tom, že fungování města pod vedením Zdeňka Hřiba se pirátským voličům líbilo.

Pirátům pomohla Hřibova strategie – v debatách se pustil do ostrých střetů se zástupci ODS, respektive koalice Spolu, čímž se pasoval do role hlavního oponenta koalice Spolu. Piráti ale na druhou stranu během své vlády v metropoli nedokázali oslovit nové lidi.

Ačkoli už je Spolu na námluvách s Piráty a Starosty, před volbami to vypadalo, že nejblíže k sobě má současná pražská koalice Pirátů, Prahy sobě a Starostů a na druhé straně si byla blízká koalice Spolu s hnutím ANO. V předvolebních debatách vystupovali zástupci Spolu a ANO bok po boku, lídr hnutí ANO Patrik Nacher se dokonce v některých chvílích zastával Bohuslava Svobody, který nestačil odpovídat na všechny výtky současného primátora Zdeňka Hřiba. V této souvislosti ale lze zopakovat slova pražského lídra STAN Petra Hlaváčka, že si koalici Spolu a ANO absolutně nedovede představit podle toho, co „zažíváme v parlamentu a vůbec v celé společnosti“.

A jak bude vypadat rozvoj Prahy v příštích čtyřech letech? Je zřejmé, že do romantického prosazování průchodnosti města pro chodce ze strany Pirátů, Starostů a Prahy sobě více promluví pravicový pragmatismus v podání ODS či TOP 09. Více se bude akcentovat budování důležitých infrastrukturních staveb, zejména městského a Pražského okruhu či Radlické radiály. A to třeba i na úkor zkrášlování veřejného prostoru. Jak může vypadat veřejný prostor v podání komunálních politiků ODS z Prahy 1, jsme mohli v posledních měsících pozorovat na novém „dopravním hřišti“, respektive kruhovém objezdu u Prašné brány, anebo na nové modré parkovací zóně namalované přímo na chodníku v Nerudově ulici pod Pražským hradem. Je také možné, že dojde k přehodnocení budování cyklopruhů ve městě. Z víkendových voleb jasně plyne, že automobilisté si opatrně berou Prahu zpět. Bylo to znát i na mikrosouboji nové pravicové formace Motoristé sobě a levicové Solidarity složené mimo jiné z ČSSD a zelených. Motoristé dokázali Solidaritu v konečných výsledcích přeskočit.

Více prostoru při budování nových městských bytů mohou dostat developeři před samotným městem. Do procesu zvětšování městského bytového fondu je chce vtáhnout především koalice Spolu, zatímco Piráti spoléhali spíše na masivní výstavbu financovanou přímo městem. Praha se zkrátka po předchozích volbách vrátí více doprava.