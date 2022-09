Volby 2022 ONLINE | Komunální volby | Senátní volby - aktuálně | E15.cz

Volby

V roce 2022 se v Česku konají volby do Senátu a komunální volby.

Prezident Zeman stanovil termín voleb na 23. a 24. záží 2022. Přečtěte si podrobný speciál, jak volit v komunálních volbách a jaký postup platí pro volby do Senátu. V obou případech potřebujete volební lístky, které vhodíte do uren ve volebních místnostech. Volební systém a pravidla se však liší. Odlišná pravidla platí hlavně pro voličský průkaz. Letošní volby znamenají i to, že se budou volit noví primátoři Prahy a Brna. Možná vás bude také zajímat, jak funguje volební komise, případně jak se stát jejím členem a jak vysoká bývá obyčejně volební účast. Na webu E15 vám přineseme i přehled kandidátů a výsledky voleb.