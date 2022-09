Vojtěch Kristen: Televize není mrtvá. Nova s Primou loni vydělaly skoro dvě miliardy | E15.cz

Peníze sice mohou být sebepovrchnějším měřítkem úspěchu, ale ke srovnání toho, jak se v posledních letech tuzemským stanicím dařilo, poslouží nadmíru dobře. Až se to nezdá být férové srovnávat televize s jinými mediatypy. Posuďte sami.

Zatímco čistý zisk televize Nova za loňský rok přesáhl miliardu korun, konkureční Prima svým majitelům dokázala vydělat 650 milionů korun. Jde o poměrně výrazné navýšení zisků z předchozího roku a soudě podle optimismu managementu se dá čekat, že čísla budou růst i v dalších letech.

Když se podíváme do světa velkých vydavatelství, u nich je v posledních letech pravidlem mnohem spíše ztráta. Letos zatím zveřejnily hospodářské výsledky mediahousy Mafra a Economia, přičemž první prodělal přes 100 milionů korun, ten druhý necelých osm. Už z tohoto neférového, ale o to ilustrativnějšího srovnání je zřejmé, že televize je stále ještě stroj na peníze. Může za to i vývoj v posledních letech, kdy se ukazuje, že televizní reklamu co do síly zásahu žádné médium nepřekoná. Proto, jak připouštějí mediální agentury, jsou televizní reklamní sloty v posledních letech vyprodané a poptávka výrazně překonává nabídku. I to je důvod, proč si televize mohou dovolit účtovat za reklamu každý rok přibližně o deset procent více.